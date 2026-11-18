Германия выдвинула своего кандидата на пост главного экономиста ЕЦБ
Правительство Германии утвердило кандидатуру экономиста Принстонского университета Маркуса Бруннермайера на должность члена исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) с расчетом на то, что он станет главным экономистом регулятора. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, немецкие власти официально выдвигают Бруннермайера в качестве кандидата от ФРГ в исполнительный совет ЕЦБ. После назначения он сможет участвовать в обсуждении и определении процентных ставок.
29 октября Кристин Лагард подала в отставку. По данным ЕЦБ, она покинет свой пост 7 февраля 2027 г. О своей отставке Лагард говорила в интервью ирландской радиостанции RTE Radio еще 18 сентября. По ее словам, процесс ухода будет организован с соблюдением профессиональных стандартов. Полномочия Лагард истекают в октябре 2027 г.
В тот же день Евросоюз (ЕС) начал процедуру выбора нового председателя ЕЦБ. Начало процедуры позволит заблаговременно подготовить смену руководства регулятора и обеспечить непрерывность его работы, говорил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
16 сентября Reuters выяснил, что на пост председателя ЕЦБ есть четыре претендента. Среди кандидатов на смену Лагард – экс-глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот, руководитель Бундесбанка (Центробанк ФРГ) Йоахим Нагель, глава Банка международных расчетов (BIS) Пабло Эрнандес де Кос, а также президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надя Кальвиньо.