29 октября Кристин Лагард подала в отставку. По данным ЕЦБ, она покинет свой пост 7 февраля 2027 г. О своей отставке Лагард говорила в интервью ирландской радиостанции RTE Radio еще 18 сентября. По ее словам, процесс ухода будет организован с соблюдением профессиональных стандартов. Полномочия Лагард истекают в октябре 2027 г.