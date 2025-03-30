NYT: ВСУ вошли в Курскую область с западной техникой в тайне от США
Вторжение украинских сил в Курскую область в августе прошлого года стало для США существенным нарушением доверия, войска Украины тайно пересекли взаимно согласованную линию вместе с поставленной союзниками техникой, говорится в материале газеты New York Times (NYT).
«Для американцев развертывание вторжения стало существенным нарушением доверия. Дело было не только в том, что украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив поставляемое коалицией оборудование на российскую территорию», – пишет издание.
6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. К 12 марта 2025 г. российская армия вернула контроль над 86% от занятой ВСУ территории региона. 14 марта российское военное ведомство сообщило, что за неделю под контроль российских военных возвращены 29 населенных пунктов Курской области, в том числе днем ранее был освобожден город Суджа.
NYT в марте писала, что ВСУ сильнее всего ощущают нехватку разведданных США на курском направлении. Высокопоставленный военный чиновник США рассказал изданию, что в связи с приостановкой обмена разведданными ВСУ не могут распознавать и атаковать российские войска в Курской области, а также наносить удары по важным целям.