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NYT: ВСУ вошли в Курскую область с западной техникой в тайне от США

Ведомости

Вторжение украинских сил в Курскую область в августе прошлого года стало для США существенным нарушением доверия, войска Украины тайно пересекли взаимно согласованную линию вместе с поставленной союзниками техникой, говорится в материале газеты New York Times (NYT).

«Для американцев развертывание вторжения стало существенным нарушением доверия. Дело было не только в том, что украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив поставляемое коалицией оборудование на российскую территорию», – пишет издание.

6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. К 12 марта 2025 г. российская армия вернула контроль над 86% от занятой ВСУ территории региона. 14 марта российское военное ведомство сообщило, что за неделю под контроль российских военных возвращены 29 населенных пунктов Курской области, в том числе днем ранее был освобожден город Суджа. 

NYT в марте писала, что ВСУ сильнее всего ощущают нехватку разведданных США на курском направлении. Высокопоставленный военный чиновник США рассказал изданию, что в связи с приостановкой обмена разведданными ВСУ не могут распознавать и атаковать российские войска в Курской области, а также наносить удары по важным целям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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