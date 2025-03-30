NYT: ВСУ вошли в Курскую область с западной техникой в тайне от США

6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. К 12 марта 2025 г. российская армия вернула контроль над 86% от занятой ВСУ территории региона. 14 марта российское военное ведомство сообщило, что за неделю под контроль российских военных возвращены 29 населенных пунктов Курской области, в том числе днем ранее был освобожден город Суджа.