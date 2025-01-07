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ТАСС: большое количество солдат ВСУ сдались в плен в Курской области

Ведомости

Большое количество солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен после неудавшихся контратак в Курской области, сообщают ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Пленных взяли большое количество», – рассказал источник ТАСС.

5 января украинские военные в Курской области предприняли контратаку для остановки наступления российских войск, артиллерия и авиация группировки войск «Север» нанесла поражение штурмовой группе противника, сообщали в Минобороны РФ.

Кроме того, 6 января группировка войск «Север» пресекли попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к населенному пункту Большое Солдатское в Курской области.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военнослужащих. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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