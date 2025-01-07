ТАСС: большое количество солдат ВСУ сдались в плен в Курской области
Большое количество солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен после неудавшихся контратак в Курской области, сообщают ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Пленных взяли большое количество», – рассказал источник ТАСС.
5 января украинские военные в Курской области предприняли контратаку для остановки наступления российских войск, артиллерия и авиация группировки войск «Север» нанесла поражение штурмовой группе противника, сообщали в Минобороны РФ.
Кроме того, 6 января группировка войск «Север» пресекли попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к населенному пункту Большое Солдатское в Курской области.
Бои в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военнослужащих. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.