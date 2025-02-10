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Песков: Россия прилагает все силы для помощи россиянам в Курской области

Ведомости

В России делают все возможное, чтобы оказывать помощь и поддержку россиянам, которые оказались на территории, которая сейчас находится под оккупацией Украины, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

СМИ ранее передавали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская сторона готова открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области, если Россия об этом попросит.

6 февраля в ходе брифинга Песков заявил, что обсуждение вопроса о создании гуманитарного коридора в Курской области не может быть публичным. Пресс-секретарь добавил, что создание коридора зависит от контактов, которые осуществляются по линии военных. Он также отметил, что власти делают все возможное для оказания помощи гражданам, которые оказались в сложной ситуации из-за действий киевского режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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