Песков: Россия прилагает все силы для помощи россиянам в Курской области
В России делают все возможное, чтобы оказывать помощь и поддержку россиянам, которые оказались на территории, которая сейчас находится под оккупацией Украины, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
СМИ ранее передавали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская сторона готова открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области, если Россия об этом попросит.
6 февраля в ходе брифинга Песков заявил, что обсуждение вопроса о создании гуманитарного коридора в Курской области не может быть публичным. Пресс-секретарь добавил, что создание коридора зависит от контактов, которые осуществляются по линии военных. Он также отметил, что власти делают все возможное для оказания помощи гражданам, которые оказались в сложной ситуации из-за действий киевского режима.