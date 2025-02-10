Песков: Россия прилагает все силы для помощи россиянам в Курской области

6 февраля в ходе брифинга Песков заявил, что обсуждение вопроса о создании гуманитарного коридора в Курской области не может быть публичным. Пресс-секретарь добавил, что создание коридора зависит от контактов, которые осуществляются по линии военных. Он также отметил, что власти делают все возможное для оказания помощи гражданам, которые оказались в сложной ситуации из-за действий киевского режима.