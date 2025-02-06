Песков: создание гумкоридора в Курской области не может обсуждаться публично
Обсуждение вопроса о создании гуманитарного коридора в Курской области не может быть публичным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков заявил, что создание коридора зависит от контактов, которые осуществляются по линии военных. Он также отметил, что власти делают все возможное для оказания помощи гражданам, которые оказались в сложной ситуации из-за «действий киевского режима».
6 февраля президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным вернуть земли в собственность жителям Курской области, которые получили жилищные сертификаты. 30 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил в областную думу инициативу, которая позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои участки. Землю предлагают передавать в безвозмездное пользование на шесть лет. Если за это время человек построит на участке дом, то участок перейдет в его собственность.
В ходе встречи Путина и Хинштейна в Кремле президент поддержал идею врио губернатора о введении в регионе ипотеки со ставкой 2%.