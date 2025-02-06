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Песков: создание гумкоридора в Курской области не может обсуждаться публично

Ведомости

Обсуждение вопроса о создании гуманитарного коридора в Курской области не может быть публичным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков заявил, что создание коридора зависит от контактов, которые осуществляются по линии военных. Он также отметил, что власти делают все возможное для оказания помощи гражданам, которые оказались в сложной ситуации из-за «действий киевского режима».

6 февраля президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным вернуть земли в собственность жителям Курской области, которые получили жилищные сертификаты. 30 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил в областную думу инициативу, которая позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои участки. Землю предлагают передавать в безвозмездное пользование на шесть лет. Если за это время человек построит на участке дом, то участок перейдет в его собственность.

В ходе встречи Путина и Хинштейна в Кремле президент поддержал идею врио губернатора о введении в регионе ипотеки со ставкой 2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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