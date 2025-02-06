Песков: создание гумкоридора в Курской области не может обсуждаться публично

6 февраля президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным вернуть земли в собственность жителям Курской области, которые получили жилищные сертификаты. 30 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил в областную думу инициативу, которая позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои участки. Землю предлагают передавать в безвозмездное пользование на шесть лет. Если за это время человек построит на участке дом, то участок перейдет в его собственность.