Путин и врио губернатора Курской области встретились в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились в Кремле, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
В ходе встречи обсуждались вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков жителям Курской области. Хинштейн также проинформировал президента о программе восстановления пострадавшей инфраструктуры.
5 февраля депутаты Курской облдумы на заседании приняли региональный закон, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки в собственность. Новый документ касается курян, которые лишились жилья из-за обстрелов со стороны ВСУ. Они смогут получить в безвозмездное пользование на шесть лет земельные участки, которые были переданы ими в муниципальную собственность в связи с получением жилищного сертификата. Если в течение обозначенного срока на участке будет построен новый дом, землю можно будет оформить в собственность бесплатно.
30 января Хинштейн сообщил, что правительство Курской области совместно с государственным институтом развития Дом.РФ создадут постоянно действующий штаб, который займется вопросами строительства нового жилья для жителей приграничья. Глава региона отметил, что в задачи штаба войдет формирование земельных участков под строительство коттеджных поселков и ИЖС в разных районах области, где впоследствии появится жилье взамен утраченного. Вместе с Дом.РФ власти Курской области должны будут разработать алгоритмы по использованию различных мер господдержки.