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Путин и врио губернатора Курской области встретились в Кремле

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились в Кремле, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

В ходе встречи обсуждались вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков жителям Курской области. Хинштейн также проинформировал президента о программе восстановления пострадавшей инфраструктуры.

5 февраля депутаты Курской облдумы на заседании приняли региональный закон, который позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки в собственность. Новый документ касается курян, которые лишились жилья из-за обстрелов со стороны ВСУ. Они смогут получить в безвозмездное пользование на шесть лет земельные участки, которые были переданы ими в муниципальную собственность в связи с получением жилищного сертификата. Если в течение обозначенного срока на участке будет построен новый дом, землю можно будет оформить в собственность бесплатно.

30 января Хинштейн сообщил, что правительство Курской области совместно с государственным институтом развития Дом.РФ создадут постоянно действующий штаб, который займется вопросами строительства нового жилья для жителей приграничья. Глава региона отметил, что в задачи штаба войдет формирование земельных участков под строительство коттеджных поселков и ИЖС в разных районах области, где впоследствии появится жилье взамен утраченного. Вместе с Дом.РФ власти Курской области должны будут разработать алгоритмы по использованию различных мер господдержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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