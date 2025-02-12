Медведев назвал «чушью» идею об обмене территориями с Украиной
Заявления представителей Украины о территориальных обменах с Россией являются «чушью», написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
11 февраля в интервью британской газете The Guardian президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если начнется переговорный процесс между Москвой и Киевом, то он предложит российским властям обменяться территориями. Политик уточнил, что республика будет готова отказаться от земель, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в Курской области.
Медведев в своем сообщении прямо не назвал Зеленского, но указал, что имеет в виду «нелегитимных» руководителей в Киеве, которые «несут на камеру чушь про обмен территориями».
11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала предложение президента Украины. По ее мнению, Зеленский своим заявлением о готовности обменяться подконтрольными территориями пытается отвлечь внимание от провалов на фронте.
Бои в Курской области между российскими и украинскими войсками длятся уже более полугода с тех пор, как 6 августа 2024 г. ВСУ нарушили госграницу и вторглись в регион. В субъекте был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта. 17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, занятой ВСУ.