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Силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 18 марта. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшее число беспилотников – 41 – было уничтожено в небе над Белгородской областью. По два БПЛА сбили над Брянской и Курской областями и один – над Орловской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА в Белгороде: 18-летний юноша получил минно-взрывную травму, травматическую ампутацию правой руки на уровне предплечья. Молодой человек находится на операции, после чего его госпитализируют в отделение реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своем Telegram-канале информацию об отсутствии пострадавших и разрушений в результате ночного налета беспилотников.

Ночью 17 марта над Россией было нейтрализовано 22 украинских беспилотника, 13 из которых – над Астраханской областью, три – над Калмыкией, по два беспилотника – над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному – над Волгоградской и Ростовской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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