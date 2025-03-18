Силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 18 марта. Об этом сообщает Минобороны России.
Наибольшее число беспилотников – 41 – было уничтожено в небе над Белгородской областью. По два БПЛА сбили над Брянской и Курской областями и один – над Орловской.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА в Белгороде: 18-летний юноша получил минно-взрывную травму, травматическую ампутацию правой руки на уровне предплечья. Молодой человек находится на операции, после чего его госпитализируют в отделение реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своем Telegram-канале информацию об отсутствии пострадавших и разрушений в результате ночного налета беспилотников.
Ночью 17 марта над Россией было нейтрализовано 22 украинских беспилотника, 13 из которых – над Астраханской областью, три – над Калмыкией, по два беспилотника – над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному – над Волгоградской и Ростовской областями.