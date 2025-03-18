Силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами России

Ночью 17 марта над Россией было нейтрализовано 22 украинских беспилотника, 13 из которых – над Астраханской областью, три – над Калмыкией, по два беспилотника – над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному – над Волгоградской и Ростовской областями.