Системы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника над регионами России

Минобороны 16 марта сообщило, что за ночь над российскими регионами был сбит 31 беспилотник. Больше всего БПЛА – 16 – было перехвачено в Воронежской области, еще девять – в Белгородской области. 11 марта Минобороны отчиталось о сбитии 337 украинских дронов. 126 БПЛА было нейтрализовано в Курской области, еще 91 – в Московской области.