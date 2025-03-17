Системы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника в ночь на 17 марта. Об этом сообщили в Минобороны.
По заявлению ведомства, 13 дронов были перехвачены и уничтожены над территорией Астраханской области, три БПЛА – над Республикой Калмыкия, по два беспилотника – в Брянской области и Краснодарском крае, по одному – в Волгоградской и Ростовской областях.
Минобороны также привело статистику по сбитым беспилотникам с 18:20 мск 16 марта по утро 17 марта. Над территорией приграничной Курской области были сбиты 36 дронов, над территорией Орловской области – семь БПЛА, над Тульской областью – один БПЛА.
Вечером 16 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при отражении атаки в Железногорске Курской области уничтожено 27 украинских дронов. Он отмечал, что атака была направлена не на Железногорск – беспилотники летели по направлению к Орловской области. Город находится на границе Курской и Орловской областей.
Губернатор Андрей Клычков сообщил, что над Орловской областью были сбиты как минимум семь беспилотников. Пострадавших и повреждений не было.
Минобороны 16 марта сообщило, что за ночь над российскими регионами был сбит 31 беспилотник. Больше всего БПЛА – 16 – было перехвачено в Воронежской области, еще девять – в Белгородской области. 11 марта Минобороны отчиталось о сбитии 337 украинских дронов. 126 БПЛА было нейтрализовано в Курской области, еще 91 – в Московской области.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.