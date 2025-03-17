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Системы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника над регионами России

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника в ночь на 17 марта. Об этом сообщили в Минобороны.

По заявлению ведомства, 13 дронов были перехвачены и уничтожены над территорией Астраханской области, три БПЛА – над Республикой Калмыкия, по два беспилотника – в Брянской области и Краснодарском крае, по одному – в Волгоградской и Ростовской областях.

Минобороны также привело статистику по сбитым беспилотникам с 18:20 мск 16 марта по утро 17 марта. Над территорией приграничной Курской области были сбиты 36 дронов, над территорией Орловской области – семь БПЛА, над Тульской областью – один БПЛА.

Вечером 16 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при отражении атаки в Железногорске Курской области уничтожено 27 украинских дронов. Он отмечал, что атака была направлена не на Железногорск – беспилотники летели по направлению к Орловской области. Город находится на границе Курской и Орловской областей.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что над Орловской областью были сбиты как минимум семь беспилотников. Пострадавших и повреждений не было.

Минобороны 16 марта сообщило, что за ночь над российскими регионами был сбит 31 беспилотник. Больше всего БПЛА – 16 – было перехвачено в Воронежской области, еще девять – в Белгородской области. 11 марта Минобороны отчиталось о сбитии 337 украинских дронов. 126 БПЛА было нейтрализовано в Курской области, еще 91 – в Московской области.

После начала спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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