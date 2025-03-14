СК: потерпевшими в ходе атаки дронов на столичный регион признали 70 человек

В ночь на 11 марта несколько российских регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По информации министерства обороны РФ, всего военными было сбито 337 дронов. Из них 91 был уничтожен в воздушном пространстве Московской области. В Минздраве сообщали, что в результате этой атаки дронов в Московской области погибли два человека, еще 18 получили ранения.