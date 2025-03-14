СК: потерпевшими в ходе атаки дронов на столичный регион признали 70 человек
Больше 70 человек признали потерпевшими в результате атаки БПЛА на Московскую область. СК РФ продолжает расследовать дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В числе потерпевших родственники погибших и пострадавшие от упавших БПЛА. Следователи уже провели больше 200 осмотров квартир, домов и машин, а также мест падения беспилотников.
«В рамках расследования назначено более 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские и взрывотехнические», – пояснили в СК РФ.
Специалисты анализируют и обнаруженные поражающие элементы, которыми были начинены дроны для максимального урона людям и зданиям.
В ночь на 11 марта несколько российских регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По информации министерства обороны РФ, всего военными было сбито 337 дронов. Из них 91 был уничтожен в воздушном пространстве Московской области. В Минздраве сообщали, что в результате этой атаки дронов в Московской области погибли два человека, еще 18 получили ранения.
Глава Московской области Андрей Воробьев уточнял, что жертвами атаки стали работники компании «Мираторг». По информации губернатора, инцидент произошел в 5:14 утра, когда сотрудники только вышли на работу. БПЛА нанес удар по парковке рядом с производственным комплексом компании в селе Ям, которое находится в городском округе Домодедово. После этого там случился пожар, который оперативно удалось потушить.