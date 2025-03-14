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СК: потерпевшими в ходе атаки дронов на столичный регион признали 70 человек

Ведомости

Больше 70 человек признали потерпевшими в результате атаки БПЛА на Московскую область. СК РФ продолжает расследовать дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе потерпевших родственники погибших и пострадавшие от упавших БПЛА. Следователи уже провели больше 200 осмотров квартир, домов и машин, а также мест падения беспилотников.

«В рамках расследования назначено более 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские и взрывотехнические», – пояснили в СК РФ.

Специалисты анализируют и обнаруженные поражающие элементы, которыми были начинены дроны для максимального урона людям и зданиям.

В ночь на 11 марта несколько российских регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По информации министерства обороны РФ, всего военными было сбито 337 дронов. Из них 91 был уничтожен в воздушном пространстве Московской области. В Минздраве сообщали, что в результате этой атаки дронов в Московской области погибли два человека, еще 18 получили ранения.

Глава Московской области Андрей Воробьев уточнял, что жертвами атаки стали работники компании «Мираторг». По информации губернатора, инцидент произошел в 5:14 утра, когда сотрудники только вышли на работу. БПЛА нанес удар по парковке рядом с производственным комплексом компании в селе Ям, которое находится в городском округе Домодедово. После этого там случился пожар, который оперативно удалось потушить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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