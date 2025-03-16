Российские системы ПВО перехватили 31 беспилотник ВСУ за ночь
Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 31 украинский беспилотник ВСУ в ночь на 16 марта. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА – 16 – было перехвачено в Воронежской области, еще девять – в Белгородской области. Пять беспилотников были нейтрализованы в небе над Ростовской областью, еще одни – в Курской области.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотники были сбиты в трех районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.