Хинштейн заявил об уничтожении 27 украинских беспилотников в Железногорске
При отражении атаки в Железногорске Курской области уничтожено украинских 27 дронов, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Массовая атака была направлена не на Железногорск: украинские беспилотники летели по направлению Орловской области. В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража», – написал он в Telegram.
Кроме того, на территории завода «Вагонмаш» обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Сейчас территория завода оцеплена, ожидаются расчеты взрывотехников Росгвардии. Пострадавших нет.
Железногорск находится на границе Курской и Орловской областей. Губернатор соседнего региона Андрей Клычков сообщил, что над Орловской областью перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника, повреждений и пострадавших нет.
Утром 16 марта Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 31 украинский беспилотник ВСУ. Больше всего БПЛА – 16 – было перехвачено в Воронежской области, еще девять – в Белгородской области. Пять беспилотников были нейтрализованы в небе над Ростовской областью, еще один – в Курской области.