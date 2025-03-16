Хинштейн заявил об уничтожении 27 украинских беспилотников в Железногорске

Утром 16 марта Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 31 украинский беспилотник ВСУ. Больше всего БПЛА – 16 – было перехвачено в Воронежской области, еще девять – в Белгородской области. Пять беспилотников были нейтрализованы в небе над Ростовской областью, еще один – в Курской области.