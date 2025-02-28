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Правительство РФ направит 2,5 млрд рублей на поддержку курской промышленности

Ведомости

Правительство России направит 2,5 млрд руб. Курской области на поддержку промышленных предприятий. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Это предложение уже одобрил президент РФ Владимир Путин. Деньги выделят из резервного фонда правительства.

«Мы договорились с губернатором, что основной объем – 2,4 млрд – направим в капитал регионального фонда развития промышленности и дальше на поддержку предприятий. Нормативный акт уже на проработке в правительстве», – пояснил Мантуров.

Вице-премьер пообещал попросить коллег, чтобы все процедурные моменты прошли быстро. Деньги должны поступить до конца марта.

Еще 100 млн руб. пойдут на создание и развитие промышленного парка «Фатеж». Там в первую очередь будут размещать предприятия, пострадавшие от действий украинских военных в Курской области.

13 февраля сообщалось, что для оказания помощи сельхозпроизводителям Курской области выделят 2,5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ. Эти деньги направят на компенсацию убытков от утраты поголовья сельскохозяйственных животных и объектов аквакультуры. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что помощь аграриям нужно направить как можно скорее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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