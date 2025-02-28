Правительство РФ направит 2,5 млрд рублей на поддержку курской промышленности
Правительство России направит 2,5 млрд руб. Курской области на поддержку промышленных предприятий. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Это предложение уже одобрил президент РФ Владимир Путин. Деньги выделят из резервного фонда правительства.
«Мы договорились с губернатором, что основной объем – 2,4 млрд – направим в капитал регионального фонда развития промышленности и дальше на поддержку предприятий. Нормативный акт уже на проработке в правительстве», – пояснил Мантуров.
Вице-премьер пообещал попросить коллег, чтобы все процедурные моменты прошли быстро. Деньги должны поступить до конца марта.
Еще 100 млн руб. пойдут на создание и развитие промышленного парка «Фатеж». Там в первую очередь будут размещать предприятия, пострадавшие от действий украинских военных в Курской области.
13 февраля сообщалось, что для оказания помощи сельхозпроизводителям Курской области выделят 2,5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ. Эти деньги направят на компенсацию убытков от утраты поголовья сельскохозяйственных животных и объектов аквакультуры. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что помощь аграриям нужно направить как можно скорее.