Правительство РФ направит 2,5 млрд рублей на поддержку курской промышленности

13 февраля сообщалось, что для оказания помощи сельхозпроизводителям Курской области выделят 2,5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ. Эти деньги направят на компенсацию убытков от утраты поголовья сельскохозяйственных животных и объектов аквакультуры. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что помощь аграриям нужно направить как можно скорее.