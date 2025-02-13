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На поддержку курских аграриев направят 2,5 млрд рублей из резервного фонда

Ведомости

Для оказания помощи сельхозпроизводителям Курской области выделят 2,5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Деньги пойдут компенсацию убытков от утраты поголовья сельскохозяйственных животных и объектов аквакультуры. Поддержка затронет 20 сельхозпроизводителей региона.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что помощь аграриям нужно направить как можно скорее.

«Несмотря на всю сложность в субъекте, люди продолжают там работать, трудиться, стремятся сохранить свои хозяйства. И конечно, необходимо им просто в этом помочь», – пояснил Мишустин.

18 января курские власти оценили ущерб АПК региона от атак ВСУ в 110 млрд руб. Эта цифра пока приблизительная, так как специалисты постепенно заходят на освобожденные территории, чтобы оценить потери аграриев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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