На поддержку курских аграриев направят 2,5 млрд рублей из резервного фонда
Для оказания помощи сельхозпроизводителям Курской области выделят 2,5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Деньги пойдут компенсацию убытков от утраты поголовья сельскохозяйственных животных и объектов аквакультуры. Поддержка затронет 20 сельхозпроизводителей региона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что помощь аграриям нужно направить как можно скорее.
«Несмотря на всю сложность в субъекте, люди продолжают там работать, трудиться, стремятся сохранить свои хозяйства. И конечно, необходимо им просто в этом помочь», – пояснил Мишустин.
18 января курские власти оценили ущерб АПК региона от атак ВСУ в 110 млрд руб. Эта цифра пока приблизительная, так как специалисты постепенно заходят на освобожденные территории, чтобы оценить потери аграриев.