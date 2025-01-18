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Курские власти оценили ущерб АПК региона от атак ВСУ в 110 млрд рублей

Ведомости

Сумма ущерба, причиненного агропромышленному комплексу (АПК) Курской области из-за украинских атак, предварительно оценивается в 110 млрд руб., рассказал ТАСС врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев.

Учет пока носит заявительный характер, отметил Стародубцев. По его словам, на освобожденные территории заходят специалисты, после чего они оценивают понесенный аграриями ущерб.

«После этого мы будем планировать, какими инструментами возместить их потери. На сегодня можно подтвердить ущерб в 110 млрд руб., эта цифра будет расти», – сказал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Бывший курский губернатор Алексей Смирнов говорил в ноябре прошлого года, что восстановление региона потребует свыше 700 млрд руб. 

Оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области сейчас невозможно, отмечал также в декабре врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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