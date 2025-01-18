Курские власти оценили ущерб АПК региона от атак ВСУ в 110 млрд рублей
Сумма ущерба, причиненного агропромышленному комплексу (АПК) Курской области из-за украинских атак, предварительно оценивается в 110 млрд руб., рассказал ТАСС врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев.
Учет пока носит заявительный характер, отметил Стародубцев. По его словам, на освобожденные территории заходят специалисты, после чего они оценивают понесенный аграриями ущерб.
«После этого мы будем планировать, какими инструментами возместить их потери. На сегодня можно подтвердить ущерб в 110 млрд руб., эта цифра будет расти», – сказал он.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Бывший курский губернатор Алексей Смирнов говорил в ноябре прошлого года, что восстановление региона потребует свыше 700 млрд руб.
Оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области сейчас невозможно, отмечал также в декабре врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.