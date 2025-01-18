Курские власти оценили ущерб АПК региона от атак ВСУ в 110 млрд рублей

Оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области сейчас невозможно, отмечал также в декабре врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.