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На восстановление Курской области после вторжения ВСУ нужно 700 млрд рублей

Ведомости

Восстановление Курской области, пострадавшей в результате вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) и ведения на ее территории боевых действий, потребует свыше 700 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов на оперативном совещании.

«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно еще 118 млрд [руб.]. <…> С первых дней мы просчитываем, что общие затраты на восстановление Курской области – более 700 млрд [руб.]», – сказал Смирнов.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор уже почти 100 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

7 ноября председатель Курской областной думы Юрий Амерев и главы фракций запросили у федерального центра финансовую помощь в размере 24,9 млрд руб. на 2025 г., сообщалось на сайте регионального парламента. Средства необходимы для финансирования ключевых направлений, таких как выплата дотаций, реализация социальных программ и восстановление инфраструктуры. В региональном парламенте пояснили, что в 2025 г. ожидается снижение валового регионального продукта на 7%, а в девяти приграничных муниципальных образованиях прибыль организаций не прогнозируется.

Смирнов в ноябре также говорил, что жителям районов, которые пострадали от боевых действий, потребуется не менее 100 млрд руб. только на социальные выплаты. Таких средств в бюджете региона нет, поэтому местные власти рассчитывают на помощь федерального центра, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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