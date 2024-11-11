На восстановление Курской области после вторжения ВСУ нужно 700 млрд рублей

7 ноября председатель Курской областной думы Юрий Амерев и главы фракций запросили у федерального центра финансовую помощь в размере 24,9 млрд руб. на 2025 г., сообщалось на сайте регионального парламента. Средства необходимы для финансирования ключевых направлений, таких как выплата дотаций, реализация социальных программ и восстановление инфраструктуры. В региональном парламенте пояснили, что в 2025 г. ожидается снижение валового регионального продукта на 7%, а в девяти приграничных муниципальных образованиях прибыль организаций не прогнозируется.