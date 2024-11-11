Что известно о ситуации в Курской области на 11 ноября

Что известно о ситуации в Курской области на 11 ноябряМоскалькова рассказала, что в Сумскую область были перемещены не менее 13 граждан РФ
В Курской области 98 дней длится противостояние между Вооруженными силами (ВС) России и украинской армией, которая пересекла российскую границу и вторглась в регион 6 августа. Боевые действия, как и прежде, сосредоточены в приграничном Украине Суджанском районе, где российские военные ведут наступление, о котором Минобороны РФ начало сообщать в сводках с первой половины сентября. На момент публикации над регионом было сбито за сутки четыре украинских ракеты, о чем сообщал губернатор Алексей Смирнов. По данным зарубежных СМИ, российские войска сформировали значительную группировку для выдавливания противника и крупная атака может начаться в ближайшее время, но Украина не намерена отступать и направляет лучших военных и технику. Тем временем Россия продолжает поиск пропавших жителей региона: уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в Сумскую область Украины были вывезены 13 граждан.
Сводка Минобороны
Подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли огневое поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка (Суджанский район), говорится в сводке Минобороны РФ. Борьба ведется против шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны. Российские военные отразили шесть контратак на указанных направлениях.
Авиацией и огнем артиллерии ВС РФ ударили по украинским военным в районах еще 17 населенных пунктов. В основном это хутора и деревни, села и поселки в Суджанском районе, упоминается также пункт в Курчатовском районе. Российские войска продолжают атаки по местам скопления ВСУ в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью. Удары нанесены в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Сумы, сказано в сводке.
За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, пять человек сдались в плен, заявляет Минобороны РФ. Согласно сводке, всего за почти 100 дней боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли свыше 31 390 военных, 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, 1110 боевых бронированных машин, 850 автомобилей, 265 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и др. О потерях российской армии Минобороны РФ не сообщало.
О пропавших жителях
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в Сумскую область Украины были перемещены из Курской области 13 граждан России, пишет ТАСС. По ее словам, сейчас ведутся переговоры с украинской стороной о возвращении людей в страну. В прошлом месяце омбудсмен также сообщала, что ВСУ насильно вывезли более 1000 жителей Курской области. О судьбе этих людей ничего не известно, родственники пытаются их найти.
В конце октября председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук говорил, что 1088 человек, пропавших в Курской области после вторжения ВСУ, были найдены. Всего организация получила 5600 обращений по поиску пропавших без вести.
Что пишут зарубежные СМИ
The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из США и Украины сообщает, что ВС РФ собрали группировку из 50 000 солдат для выдавливания украинских военных из Курской области. В нее якобы входят солдаты из Северной Кореи, которые до сих пор в боях не участвовали и все еще проходят подготовку, пишет газета. При этом, утверждает издание, Россия сформировала эту группировку без снятия своих солдат с востока Украины – «ее основной цели на поле боя».
Источники газеты полагают, что крупная атака на позиции ВСУ в Курской области может начаться в ближайшие дни. По их данным, украинские военные смогли создать в российском регионе «мощные» укрепления, которые им позволят продержаться «некоторое время».
Испанская газета El Pais со ссылкой на военных ВСУ также сообщила, что численность украинских войск, задействованных в операции в Курской области, превышает количество военных в Донбассе. По их словам, на Курском направлении чаще проходит ротация войск (раз в 10 дней, а не в 25 – как в Донбассе), туда поставляется лучшая техника. В то же время украинские военные заявляют о наличии проблем с боеприпасами и транспортом, кроме того, они не могут использовать на российской территории спутниковую связь Starlink. El Pais также отмечает, что в Курской области действуют «два лучших полка ВСУ» - 95-я и 80-я десантно-штурмовые бригады. Они действительно упоминаются в сводках Минобороны РФ.