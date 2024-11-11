Что известно о ситуации в Курской области на 11 ноября

Испанская газета El Pais со ссылкой на военных ВСУ также сообщила, что численность украинских войск, задействованных в операции в Курской области, превышает количество военных в Донбассе. По их словам, на Курском направлении чаще проходит ротация войск (раз в 10 дней, а не в 25 – как в Донбассе), туда поставляется лучшая техника. В то же время украинские военные заявляют о наличии проблем с боеприпасами и транспортом, кроме того, они не могут использовать на российской территории спутниковую связь Starlink. El Pais также отмечает, что в Курской области действуют «два лучших полка ВСУ» - 95-я и 80-я десантно-штурмовые бригады. Они действительно упоминаются в сводках Минобороны РФ.