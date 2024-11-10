NYT: Россия собрала 50 000 солдат для выдавливания ВСУ из Курской области

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор бои с ними ведет российская армия, которая уже смогла восстановить контроль над половиной затронутой боями территорией региона. Согласно данными Минобороны России, потери ВСУ на курском направлении с начала вторжения уже превысили 31 000 человек, также это ослабило позиции украинской армии на других направлениях.