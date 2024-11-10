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NYT: Россия собрала 50 000 солдат для выдавливания ВСУ из Курской области

Ведомости

Вооруженные силы России собрали группировку из 50 000 солдат для выдавливания украинских военных из Курской области, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из США и Украины.

Газета утверждает, что в эту группировку якобы входят солдаты из Северной Кореи, которые до сих пор в боях не участвовали и все еще проходят подготовку.

«Новый анализ США показывает, что Россия сформировала эту группировку без снятия солдат с востока Украины – ее основной цели на поле боя – что позволило Москве давить на нескольких фронтах одновременно», – пишет NYT.

Источники газеты полагают, что крупная атака на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области может начаться в ближайшие дни. По их данным, ВСУ смогли создать в российском регионе «мощные» укрепления, которые им позволят продержаться «некоторое время».

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор бои с ними ведет российская армия, которая уже смогла восстановить контроль над половиной затронутой боями территорией региона. Согласно данными Минобороны России, потери ВСУ на курском направлении с начала вторжения уже превысили 31 000 человек, также это ослабило позиции украинской армии на других направлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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