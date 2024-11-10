NYT: Россия собрала 50 000 солдат для выдавливания ВСУ из Курской области
Вооруженные силы России собрали группировку из 50 000 солдат для выдавливания украинских военных из Курской области, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из США и Украины.
Газета утверждает, что в эту группировку якобы входят солдаты из Северной Кореи, которые до сих пор в боях не участвовали и все еще проходят подготовку.
«Новый анализ США показывает, что Россия сформировала эту группировку без снятия солдат с востока Украины – ее основной цели на поле боя – что позволило Москве давить на нескольких фронтах одновременно», – пишет NYT.
Источники газеты полагают, что крупная атака на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области может начаться в ближайшие дни. По их данным, ВСУ смогли создать в российском регионе «мощные» укрепления, которые им позволят продержаться «некоторое время».
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор бои с ними ведет российская армия, которая уже смогла восстановить контроль над половиной затронутой боями территорией региона. Согласно данными Минобороны России, потери ВСУ на курском направлении с начала вторжения уже превысили 31 000 человек, также это ослабило позиции украинской армии на других направлениях.