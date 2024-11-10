Что известно о боях в Курской области на 10 ноября

«Духовная поддержка всегда нужна, она всегда важна, потому что постоянное напряжение присутствует, тяжесть всех боевых действий – не только у нас, это во всех наших вооруженных силах. Требуется возможность высказаться, причаститься. У кого-то меняются взгляды – он хочет покреститься, чтобы приблизиться к Богу, получить больше уверенности в себе, поддержки», – рассказал в опубликованном Минобороны видео заместитель командира батальона с позывным Волга.