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Что известно о боях в Курской области на 10 ноября

По данными Минобороны, украинские военные продолжают сдаваться в плен
Полина Худякова
Александр Река / ТАСС

В Курской области 97-й день идут боевые действия между российскими Вооруженными силами (ВС РФ) и украинскими военными, которые вторглись в приграничный регион 6 августа. Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступать и отражать атаки противника, за последние сутки в плен сдались трое военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ. Курские власти предупредили жителей об очередном фейковом видео украинских спецслужб.

Сводка Минобороны

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления поразили силы нескольких украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, сообщило оборонное ведомство в очередной сводке. Российские военные также отразили 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина и сорвали атаки ВСУ в направлении Зеленого Шляха и Новоивановки. В результате украинская сторона потеряла до 90 человек убитыми и раненными, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. По данным российского ведомства, трое украинских солдат сдались в плен.

Авиация и артиллерия поразили за последние сутки живую силу и технику бригад ВСУ в районах 19 населенных пунктов Курской области, следует из сводки. ВС РФ продолжали бить по резервам противника в граничащей с Россией Сумской области.

За сутки ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, а всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 человек.

Церковь поддерживает солдат

Священнослужитель армейского корпуса группировки войск «Север» прибыл в танковые подразделения, чтобы провести молебен, посвященный ратному труду воинов, сообщило оборонное ведомство. Там рассказали, что священнослужитель благословил военнослужащих перед выполнением боевых задач в приграничном районе Курской области.

«Духовная поддержка всегда нужна, она всегда важна, потому что постоянное напряжение присутствует, тяжесть всех боевых действий – не только у нас, это во всех наших вооруженных силах. Требуется возможность высказаться, причаститься. У кого-то меняются взгляды – он хочет покреститься, чтобы приблизиться к Богу, получить больше уверенности в себе, поддержки», – рассказал в опубликованном Минобороны видео заместитель командира батальона с позывным Волга.

В тревожные моменты солдаты часто обращаются к Богу и он помогает, поэтому присутствие православной церкви на позициях «очень необходимо», добавил он.

Фейки о дезертирах КНДР

Украинские спецслужбы выпустили очередной информационный вброс – распространили видеозапись, где губернатор Курской области Алексей Смирнов якобы рассказывает о северокорейских дезертирах в регионе. О фейковом обращении 10 ноября курян предупредили в правительстве области.

В правительстве пояснили, что в украинском центре информационно-психологических операций (ЦИПсО) с помощью нейросетей наложили новую звуковую дорожку на старое обращение губернатора. Власти призвали граждан сообщать о подобных роликах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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