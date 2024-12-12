Хинштейн: оценить ущерб от атак в курском приграничье пока невозможно
Оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области сейчас невозможно. Об этом врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил на заседании областной Думы.
«Случайно услышал речь касательно цифр разрушений. Точно могу сказать, что на данном этапе оценить масштаб бедствия невозможно. Это станет реально только тогда, когда зайдем на эту территорию», – отметил он (цитата по ТАСС).
Врио главы региона также подчеркнул, что на отселенные районы атаки ВСУ продолжаются. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.