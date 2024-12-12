Хинштейн: оценить ущерб от атак в курском приграничье пока невозможно

Врио главы региона также подчеркнул, что на отселенные районы атаки ВСУ продолжаются. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.