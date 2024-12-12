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Хинштейн: оценить ущерб от атак в курском приграничье пока невозможно

Ведомости

Оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области сейчас невозможно. Об этом врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил на заседании областной Думы.

«Случайно услышал речь касательно цифр разрушений. Точно могу сказать, что на данном этапе оценить масштаб бедствия невозможно. Это станет реально только тогда, когда зайдем на эту территорию», – отметил он (цитата по ТАСС).

Врио главы региона также подчеркнул, что на отселенные районы атаки ВСУ продолжаются. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ в новых регионах и приграничных областях в 7,8 млрд руб. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что на восстановление региона потребуется 700 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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