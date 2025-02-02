Захарова: вину за теракт в Судже несут поддерживающие Киев страны

Пуск ракет был осуществлен с территории Сумской области Украины, его зафиксировали российские средства ПВО, сообщало Минобороны РФ. Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал удар по интернату «преступлением, у которого нет прощения и нет сроков давности». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака в Судже была совершена российскими войсками, а в здании находились люди, которых готовили к эвакуации из города.