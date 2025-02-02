Захарова: вину за теракт в Судже несут поддерживающие Киев страны
Обстрел интерната в Судже Курской области является очередным свидетельством бесчеловечных преступлений Киева, виноваты в этом и страны, которые поставляют Украине вооружение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Спланированный обстрел интерната, в котором находились люди, – это еще одно свидетельство бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности», – говорится в заявлении.
По ее словам, очевидно, что вину за произошедшее несут все страны, которые продолжают «упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям».
Организаторы и исполнители этой атаки и других преступлений понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом, пообещала представитель МИДа. Она также призвала «все ответственные правительства» и профильные международные структуры осудить преступление ВСУ и «публично дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов».
Следственный комитет РФ возбудило уголовное дело о теракте после ракетного удара по интернату в Судже, который, как сообщало Минобороны РФ, 1 февраля намеренно нанесли украинские военные.
Пуск ракет был осуществлен с территории Сумской области Украины, его зафиксировали российские средства ПВО, сообщало Минобороны РФ. Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал удар по интернату «преступлением, у которого нет прощения и нет сроков давности». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака в Судже была совершена российскими войсками, а в здании находились люди, которых готовили к эвакуации из города.