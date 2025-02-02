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Захарова: вину за теракт в Судже несут поддерживающие Киев страны

Ведомости

Обстрел интерната в Судже Курской области является очередным свидетельством бесчеловечных преступлений Киева, виноваты в этом и страны, которые поставляют Украине вооружение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Спланированный обстрел интерната, в котором находились люди, – это еще одно свидетельство бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности», – говорится в заявлении.

По ее словам, очевидно, что вину за произошедшее несут все страны, которые продолжают «упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям».

Организаторы и исполнители этой атаки и других преступлений понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом, пообещала представитель МИДа. Она также призвала «все ответственные правительства» и профильные международные структуры осудить преступление ВСУ и «публично дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов».

Следственный комитет РФ возбудило уголовное дело о теракте после ракетного удара по интернату в Судже, который, как сообщало Минобороны РФ, 1 февраля намеренно нанесли украинские военные.

Пуск ракет был осуществлен с территории Сумской области Украины, его зафиксировали российские средства ПВО, сообщало Минобороны РФ. Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал удар по интернату «преступлением, у которого нет прощения и нет сроков давности». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака в Судже была совершена российскими войсками, а в здании находились люди, которых готовили к эвакуации из города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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