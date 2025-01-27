Песков: оценить ущерб Курской области нельзя до освобождения региона

12 декабря 2024 г. Хинштейн заявил, что оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области сейчас невозможно. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.