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Песков: оценить ущерб Курской области нельзя до освобождения региона

Ведомости

Получить точные данные о сумме ущерба Курской области от действий вооруженных сил Украины (ВСУ) до освобождения региона сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что, пока не завершено полное освобождение наших территорий, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, подсчитать достоверные цифры», – сказал он (цитата по «Маяку»).

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 27 января на заседании правительства объявил о взыскании врио министра восстановления и развития региона Алексею Карнаушко в связи с оглашением суммы ущерба области от боевых действия. По заявлению чиновника, ущерб составил 750 млрд руб.

«Это прерогатива руководителя региона. Он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам», – сказал Песков, комментируя ситуацию.

12 декабря 2024 г. Хинштейн заявил, что оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области сейчас невозможно. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.

18 января врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев сообщил, что сумма ущерба, причиненного агропромышленному комплексу (АПК) Курской области из-за украинских атак, предварительно оценивается в 110 млрд руб. Учет пока носит заявительный характер, отметил Стародубцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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