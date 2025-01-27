Песков: оценить ущерб Курской области нельзя до освобождения региона
Получить точные данные о сумме ущерба Курской области от действий вооруженных сил Украины (ВСУ) до освобождения региона сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что, пока не завершено полное освобождение наших территорий, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, подсчитать достоверные цифры», – сказал он (цитата по «Маяку»).
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 27 января на заседании правительства объявил о взыскании врио министра восстановления и развития региона Алексею Карнаушко в связи с оглашением суммы ущерба области от боевых действия. По заявлению чиновника, ущерб составил 750 млрд руб.
«Это прерогатива руководителя региона. Он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам», – сказал Песков, комментируя ситуацию.
12 декабря 2024 г. Хинштейн заявил, что оценить ущерб от атак ВСУ в приграничных районах Курской области сейчас невозможно. По его словам, оценку надо проводить качественно и безопасно для экспертов, потому что отправлять их сейчас в освобожденные села – это значит подвергать жизни этих людей опасности.
18 января врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев сообщил, что сумма ущерба, причиненного агропромышленному комплексу (АПК) Курской области из-за украинских атак, предварительно оценивается в 110 млрд руб. Учет пока носит заявительный характер, отметил Стародубцев.