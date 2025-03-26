Хинштейн: раненого оператора «Первого канала» Волкова везут в Курскую облбольницу
Оператора «Первого канала» Дмитрия Волкова, получившего серьезные ранения в Белгородской области, экстренно доставляют в Курскую областную больницу, он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн напомнил, что из-за террористических действий вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Белгородской области пострадала съемочная группа «Первого канала». Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, а находившийся с ней Волков серьезно ранен. По словам главы региона, его доставили в Обоянскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей. В настоящее время оператор «Первого канала» в тяжелом состоянии: он подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно везут в Курскую областную больницу.
Врио губернатора подчеркнул, что курские врачи сделают «все возможное и невозможное для спасения его жизни».
«Уже собрался консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву», – сказал он, добавив, что лично контролирует ситуацию.
26 марта пресс-служба «Первого канала» сообщила, что съемочная группа «подорвалась на вражеской мине». Погибшей Прокофьевой было 35 лет. Она работала военным корреспондентом на «Первом канале» с 2023 г., освещая события в зоне спецоперации.