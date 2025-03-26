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Хинштейн: раненого оператора «Первого канала» Волкова везут в Курскую облбольницу

Ведомости

Оператора «Первого канала» Дмитрия Волкова, получившего серьезные ранения в Белгородской области, экстренно доставляют в Курскую областную больницу, он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн напомнил, что из-за террористических действий вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Белгородской области пострадала съемочная группа «Первого канала». Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, а находившийся с ней Волков серьезно ранен. По словам главы региона, его доставили в Обоянскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей. В настоящее время оператор «Первого канала» в тяжелом состоянии: он подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно везут в Курскую областную больницу.

Врио губернатора подчеркнул, что курские врачи сделают «все возможное и невозможное для спасения его жизни».

«Уже собрался консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву», – сказал он, добавив, что лично контролирует ситуацию.

26 марта пресс-служба «Первого канала» сообщила, что съемочная группа «подорвалась на вражеской мине». Погибшей Прокофьевой было 35 лет. Она работала военным корреспондентом на «Первом канале» с 2023 г., освещая события в зоне спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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