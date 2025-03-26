Хинштейн: раненого оператора «Первого канала» Волкова везут в Курскую облбольницу

Хинштейн напомнил, что из-за террористических действий вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Белгородской области пострадала съемочная группа «Первого канала». Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, а находившийся с ней Волков серьезно ранен. По словам главы региона, его доставили в Обоянскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей. В настоящее время оператор «Первого канала» в тяжелом состоянии: он подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно везут в Курскую областную больницу.