Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в Белгородской областиОператор Дмитрий Волков ранен при подрыве на мине
В Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
«Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине», – поясняется в публикации канала.
Известно также, что находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков ранен.
В Telegram-канале Прокофьевой 25 марта опубликована свежая фотография журналистки в камуфляжной форме и с камерой на шлеме. Ее сопровождает подпись: «где-то на границе со страной 404…». Это стало последней записью военкора.
По данным «Первого канала», Прокофьевой было 35 лет, вскоре она должна была отпраздновать свой день рождения. Она получила образование в РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» она работала в испанской редакции. С 2023 г. она начала работать военным корреспондентом на «Первом канале» и освещала события в зоне спецоперации.
Трое российских журналистов погибли в результате удара ВСУ по территории Луганской народной республики 24 марта. Сообщалось, что украинские военные нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданскому автомобилю, в котором находились представители СМИ. Среди погибших – корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя трагедию, подчеркнул, что украинские военные осознанно вели огонь по журналистам, которые выполняли свою работу в зоне боевых действий. Он назвал случившееся очередным подтверждением правоты проводимой специальной военной операции.