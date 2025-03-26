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Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Оператор Дмитрий Волков ранен при подрыве на мине
Ведомости

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

«Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине», – поясняется в публикации канала.

Известно также, что находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков ранен.

В Telegram-канале Прокофьевой 25 марта опубликована свежая фотография журналистки в камуфляжной форме и с камерой на шлеме. Ее сопровождает подпись: «где-то на границе со страной 404…». Это стало последней записью военкора.

По данным «Первого канала», Прокофьевой было 35 лет, вскоре она должна была отпраздновать свой день рождения. Она получила образование в РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. В агентстве «Россия Сегодня» она работала в испанской редакции. С 2023 г. она начала работать военным корреспондентом на «Первом канале» и освещала события в зоне спецоперации.

Трое российских журналистов погибли в результате удара ВСУ по территории Луганской народной республики 24 марта. Сообщалось, что украинские военные нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданскому автомобилю, в котором находились представители СМИ. Среди погибших – корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя трагедию, подчеркнул, что украинские военные осознанно вели огонь по журналистам, которые выполняли свою работу в зоне боевых действий. Он назвал случившееся очередным подтверждением правоты проводимой специальной военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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