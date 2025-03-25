Песков: по погибшим журналистам в ЛНР велся прицельный огонь
Украинские военные вели прицельный огонь по журналистам в зоне спецоперации. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель троих сотрудников СМИ в ЛНР.
Представитель Кремля выразил соболезнования родным и близким журналиста «Известий» Александра Федорчака, оператора «Звезды» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.
«Огонь велся прицельный. Их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов, людей, у которых в руках не было и нет оружия», – пояснил Песков.
По словам представителя Кремля, это лишний раз подтверждает правоту идущей специальной военной операции.
24 марта стало известно, что сразу трое российских журналистов погибли при ударе ВСУ по ЛНР. Пояснялось, что киевская сторона нанесла прицельный удар по гражданской машине с работниками СМИ двумя ракетами HIMARS. Все это произошло при обстреле поселка Михайловка в ЛНР.
Следственный комитет уже начал расследование по факту убийства и воспрепятствования законной профессиональной деятельности представителей СМИ (ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ). По данным следователей, в числе пострадавших при этом обстреле, помимо журналистов, были еще мирные жители.
Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что всего при обстреле ВСУ погибли шесть человек. Также пострадал 14-летний подросток.