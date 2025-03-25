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Песков: по погибшим журналистам в ЛНР велся прицельный огонь

Ведомости

Украинские военные вели прицельный огонь по журналистам в зоне спецоперации. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель троих сотрудников СМИ в ЛНР.

Представитель Кремля выразил соболезнования родным и близким журналиста «Известий» Александра Федорчака, оператора «Звезды» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.

«Огонь велся прицельный. Их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов, людей, у которых в руках не было и нет оружия», – пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, это лишний раз подтверждает правоту идущей специальной военной операции.

24 марта стало известно, что сразу трое российских журналистов погибли при ударе ВСУ по ЛНР. Пояснялось, что киевская сторона нанесла прицельный удар по гражданской машине с работниками СМИ двумя ракетами HIMARS. Все это произошло при обстреле поселка Михайловка в ЛНР.

Следственный комитет уже начал расследование по факту убийства и воспрепятствования законной профессиональной деятельности представителей СМИ (ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ). По данным следователей, в числе пострадавших при этом обстреле, помимо журналистов, были еще мирные жители.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что всего при обстреле ВСУ погибли шесть человек. Также пострадал 14-летний подросток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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