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Путин примет доклад Хинштейна о ситуации в Курской области

Ведомости

У президента России Владимира Путина 5 февраля запланирована встреча с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, Хинштейн прибудет к президенту с докладом о ситуации в регионе.

«Сегодня он [Путин] будет заниматься делами Курской области. Регион переживает трудные времена. Много вопросов, прежде всего, с обеспечением людей», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле Путина также ожидает «целая вереница встреч», которые будут носить непубличный характер.

1 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе-интернату в Судже Курской области. В оборонном ведомстве случившееся назвали военным преступлением Киева. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Вечером в день атаки украинская сторона обвинила в произошедшем российскую армию.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе идут боевые действия. В субъекте действует режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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