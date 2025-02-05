Путин примет доклад Хинштейна о ситуации в Курской области
У президента России Владимира Путина 5 февраля запланирована встреча с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
По словам представителя Кремля, Хинштейн прибудет к президенту с докладом о ситуации в регионе.
«Сегодня он [Путин] будет заниматься делами Курской области. Регион переживает трудные времена. Много вопросов, прежде всего, с обеспечением людей», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле Путина также ожидает «целая вереница встреч», которые будут носить непубличный характер.
1 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе-интернату в Судже Курской области. В оборонном ведомстве случившееся назвали военным преступлением Киева. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Вечером в день атаки украинская сторона обвинила в произошедшем российскую армию.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе идут боевые действия. В субъекте действует режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.