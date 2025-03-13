Из курской Суджи эвакуировали 120 мирных жителей
По данным на утро 13 марта из Суджи в Курской области были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под украинской оккупацией. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Работа по эвакуации продолжается беспрерывно, отметил Хинштейн. Граждане получают медицинскую и психологическую помощь, организовано оперативное восстановление документов на местах. Часть эвакуированных забирают родственники, остальные остаются в пунктах временного размещения.
Утром 12 марта «РИА Новости» опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военные поднимают флаг РФ в центре Суджи, находившейся под контролем украинской армии с августа 2024 г. В этот же день в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов в Курской области ему доложили о том, что российские войска вошли в завершающую стадию операции по освобождению территории региона от вооруженных сил Украины (ВСУ).