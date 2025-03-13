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Из курской Суджи эвакуировали 120 мирных жителей

Ведомости

По данным на утро 13 марта из Суджи в Курской области были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под украинской оккупацией. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Работа по эвакуации продолжается беспрерывно, отметил Хинштейн. Граждане получают медицинскую и психологическую помощь, организовано оперативное восстановление документов на местах. Часть эвакуированных забирают родственники, остальные остаются в пунктах временного размещения.

12 марта Хинштейн сообщал, что из Суджи вывезли 68 жителей. Помощник главы МЧС России Юрий Мезинов говорил «РИА Новости», что в Судже и окрестностях были обнаружены около 100 граждан, числившихся без вести пропавшими, – их доля пришлась на 90% эвакуируемых.

Утром 12 марта «РИА Новости» опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военные поднимают флаг РФ в центре Суджи, находившейся под контролем украинской армии с августа 2024 г. В этот же день в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов в Курской области ему доложили о том, что российские войска вошли в завершающую стадию операции по освобождению территории региона от вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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