Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Судже и окрестностях нашли около 100 пропавших без вести россиян

Ведомости

Около 100 граждан, которые числились без вести пропавшими, были обнаружены в Судже и окрестных селах, сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, на долю тех, кто был включен в списки пропавших без вести, приходится 90% эвакуируемых.

«То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», – сказал Мезинов.

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук написал ночью в своем Telegram-канале, что специалисты Курского отделения РКК работают в пунктах временного размещения, куда эвакуируются люди из Суджи и Суджанского района. Сотрудники оповещают родственников о судьбе тех, кого вывезли из города и окрестностей, и помогают им созвониться напрямую.

12 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал об эвакуации 68 жителей Суджи, на момент его сообщения 16 из них уже забрали родственники, остальные находились в пунктах временного размещения. Госпитализация, предварительно, никому не потребовалась.

Утром 12 марта «РИА Новости» опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военнослужащие поднимают флаг РФ в центре Суджи, которая была под контролем украинской армии с августа 2024 г. Тогда бойцы группировки войск «Север» сообщали, что зачистка Суджи продолжается, военные вооруженных сил Украины (ВСУ) прячутся в подвалах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных