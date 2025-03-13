В Судже и окрестностях нашли около 100 пропавших без вести россиян
Около 100 граждан, которые числились без вести пропавшими, были обнаружены в Судже и окрестных селах, сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов в беседе с «РИА Новости».
По его словам, на долю тех, кто был включен в списки пропавших без вести, приходится 90% эвакуируемых.
«То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», – сказал Мезинов.
Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук написал ночью в своем Telegram-канале, что специалисты Курского отделения РКК работают в пунктах временного размещения, куда эвакуируются люди из Суджи и Суджанского района. Сотрудники оповещают родственников о судьбе тех, кого вывезли из города и окрестностей, и помогают им созвониться напрямую.
12 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал об эвакуации 68 жителей Суджи, на момент его сообщения 16 из них уже забрали родственники, остальные находились в пунктах временного размещения. Госпитализация, предварительно, никому не потребовалась.
Утром 12 марта «РИА Новости» опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военнослужащие поднимают флаг РФ в центре Суджи, которая была под контролем украинской армии с августа 2024 г. Тогда бойцы группировки войск «Север» сообщали, что зачистка Суджи продолжается, военные вооруженных сил Украины (ВСУ) прячутся в подвалах.