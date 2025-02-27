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ЦБ рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам из приграничных областей

Ведомости

Банк России рекомендует финансовым организациям идти навстречу заемщикам из Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кредиторам рекомендуется инициативно взаимодействовать с заемщиками из указанных регионов, которым раньше были предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация, чтобы выяснить их потребность в дальнейшей поддержке. Если такая потребность есть, то ее нужно удовлетворить и по желанию клиента продлить каникулы не менее чем на полгода, считает ЦБ. Кроме того, финансовым организациям не следует запрашивать повторно документы, которые ранее заемщики уже предоставляли. 

При этом регулятор отметил позитивную практику, когда некоторые кредиторы не начисляют проценты в период реструктуризации по собственным программам.

«Такая практика заслуживает поддержки», говорится в сообщении ЦБ.

16 августа прошлого года Банк России рекомендовал кредиторам рассмотреть возможность полного прощения ипотечного долга жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в случае полного разрушения их жилья в ходе боевых действий. Если жилье ипотечного заемщика из указанных регионов было частично повреждено и его можно восстановить, ЦБ попросил банки освободить таких клиентов от уплаты платежей по кредиту на год без начисления процентов.

Вооруженные силы Украины нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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