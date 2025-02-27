ЦБ рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам из приграничных областей

Кредиторам рекомендуется инициативно взаимодействовать с заемщиками из указанных регионов, которым раньше были предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация, чтобы выяснить их потребность в дальнейшей поддержке. Если такая потребность есть, то ее нужно удовлетворить и по желанию клиента продлить каникулы не менее чем на полгода, считает ЦБ. Кроме того, финансовым организациям не следует запрашивать повторно документы, которые ранее заемщики уже предоставляли.