ЦБ рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам из приграничных областей
Банк России рекомендует финансовым организациям идти навстречу заемщикам из Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Кредиторам рекомендуется инициативно взаимодействовать с заемщиками из указанных регионов, которым раньше были предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация, чтобы выяснить их потребность в дальнейшей поддержке. Если такая потребность есть, то ее нужно удовлетворить и по желанию клиента продлить каникулы не менее чем на полгода, считает ЦБ. Кроме того, финансовым организациям не следует запрашивать повторно документы, которые ранее заемщики уже предоставляли.
При этом регулятор отметил позитивную практику, когда некоторые кредиторы не начисляют проценты в период реструктуризации по собственным программам.
«Такая практика заслуживает поддержки», говорится в сообщении ЦБ.
16 августа прошлого года Банк России рекомендовал кредиторам рассмотреть возможность полного прощения ипотечного долга жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в случае полного разрушения их жилья в ходе боевых действий. Если жилье ипотечного заемщика из указанных регионов было частично повреждено и его можно восстановить, ЦБ попросил банки освободить таких клиентов от уплаты платежей по кредиту на год без начисления процентов.
Вооруженные силы Украины нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции.