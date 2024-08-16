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ЦБ попросил банки поддержать ипотечных заемщиков из трех приграничных регионов

В случае разрушения дома регулятор призвал полностью списать задолженность
Ведомости

Банк России рекомендовал кредиторам рассмотреть возможность полного прощения ипотечного долга жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если их жилье было полностью разрушено в ходе боевых действий. Сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Если жилье ипотечного заемщика из указанных регионов было частично повреждено и его можно восстановить, ЦБ попросил банки освободить таких клиентов от уплаты платежей по кредиту на год без начисления процентов.

«Долг также подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях», – отметил регулятор.

Кроме того, Центробанк порекомендовал кредиторам максимально оперативно рассматривать заявления о реструктуризации долга от жителей приграничных районов, эвакуированных или вынужденно переселенных граждан и предоставлять отсрочку по ипотеке до года без начисления процентов. При этом реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю клиента.

Подчеркивается, что банкам необходимо сообщать заемщикам о принятых решениях любыми доступными способами.

13 августа ЦБ сообщал о праве на получение отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев для жителей Курской, Брянской и Белгородской областей. Отмечалось, что право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн руб. по ипотеке, 1,6 млн руб. – по автокредитам, 150 000 руб. – по кредитным картам или 450 000 руб. – по остальным кредитам и займам. Банк России рекомендовал кредиторам идти клиентам навстречу даже при несоблюдении предъявляемых законом требований.

9 августа Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк заявили о намерении предоставить пострадавшим в Курской области кредитные каникулы. Тогда же Совкомбанк сообщил, что спишет все кредиты пострадавшим в этом регионе. 12 августа инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для жителей Курской и Белгородской областей поддержал ВТБ.

10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. Это произошло на пятый день после вторжения в Курскую область вооруженных сил Украины (ВСУ) – с тех пор в регионе ведутся бои. С начала боевых действий в регионе было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. 15 августа сообщалось, что примерно 9500 жителей Курской области находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в 14 регионах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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