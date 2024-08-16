ЦБ попросил банки поддержать ипотечных заемщиков из трех приграничных регионов

ЦБ попросил банки поддержать ипотечных заемщиков из трех приграничных регионовВ случае разрушения дома регулятор призвал полностью списать задолженность
Банк России рекомендовал кредиторам рассмотреть возможность полного прощения ипотечного долга жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если их жилье было полностью разрушено в ходе боевых действий. Сообщение опубликовано на сайте регулятора.
Если жилье ипотечного заемщика из указанных регионов было частично повреждено и его можно восстановить, ЦБ попросил банки освободить таких клиентов от уплаты платежей по кредиту на год без начисления процентов.
«Долг также подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях», – отметил регулятор.
Кроме того, Центробанк порекомендовал кредиторам максимально оперативно рассматривать заявления о реструктуризации долга от жителей приграничных районов, эвакуированных или вынужденно переселенных граждан и предоставлять отсрочку по ипотеке до года без начисления процентов. При этом реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю клиента.
Подчеркивается, что банкам необходимо сообщать заемщикам о принятых решениях любыми доступными способами.
13 августа ЦБ сообщал о праве на получение отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев для жителей Курской, Брянской и Белгородской областей. Отмечалось, что право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн руб. по ипотеке, 1,6 млн руб. – по автокредитам, 150 000 руб. – по кредитным картам или 450 000 руб. – по остальным кредитам и займам. Банк России рекомендовал кредиторам идти клиентам навстречу даже при несоблюдении предъявляемых законом требований.
9 августа Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк заявили о намерении предоставить пострадавшим в Курской области кредитные каникулы. Тогда же Совкомбанк сообщил, что спишет все кредиты пострадавшим в этом регионе. 12 августа инициативу по введению моратория на выплаты по кредитам для жителей Курской и Белгородской областей поддержал ВТБ.
10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. Это произошло на пятый день после вторжения в Курскую область вооруженных сил Украины (ВСУ) – с тех пор в регионе ведутся бои. С начала боевых действий в регионе было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. 15 августа сообщалось, что примерно 9500 жителей Курской области находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в 14 регионах.