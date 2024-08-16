ЦБ попросил банки поддержать ипотечных заемщиков из трех приграничных регионов

10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. Это произошло на пятый день после вторжения в Курскую область вооруженных сил Украины (ВСУ) – с тех пор в регионе ведутся бои. С начала боевых действий в регионе было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. 15 августа сообщалось, что примерно 9500 жителей Курской области находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в 14 регионах.