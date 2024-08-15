МЧС: 9500 эвакуированных жителей Курской области находятся в ПВР
Около 9500 жителей Курской области находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в 14 регионах. Об этом сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.
«В готовности к применению и приему граждан находятся еще более 470 ПВР вместимостью свыше 36 000 человек», – дополнил он. По информации МЧС, за минувшие сутки в безопасные районы уехали более 720 человек.
Помимо этого, за последние сутки в Курскую область доставили более 360 т гуманитарного груза, а всего прибыло более 1300 т гумпомощи. МЧС оказывает психологическую и медицинскую помощь гражданам, которые покинули Курскую область. С людьми круглосуточно работают психологи и специалисты социальных служб.
В Курской области также продолжается работа сводного пиротехнического отряда МЧС России. Он занимается разминированием объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также социальных объектов. За минувшие сутки пиротехники очистили более 2,5 гектар, обнаружены и обезврежены почти 50 боеприпасов.
С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.