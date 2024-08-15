МЧС: 9500 эвакуированных жителей Курской области находятся в ПВР

Помимо этого, за последние сутки в Курскую область доставили более 360 т гуманитарного груза, а всего прибыло более 1300 т гумпомощи. МЧС оказывает психологическую и медицинскую помощь гражданам, которые покинули Курскую область. С людьми круглосуточно работают психологи и специалисты социальных служб.