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МЧС: 9500 эвакуированных жителей Курской области находятся в ПВР

Ведомости

Около 9500 жителей Курской области находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в 14 регионах. Об этом сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

«В готовности к применению и приему граждан находятся еще более 470 ПВР вместимостью свыше 36 000 человек», – дополнил он. По информации МЧС, за минувшие сутки в безопасные районы уехали более 720 человек.

Помимо этого, за последние сутки в Курскую область доставили более 360 т гуманитарного груза, а всего прибыло более 1300 т гумпомощи. МЧС оказывает психологическую и медицинскую помощь гражданам, которые покинули Курскую область. С людьми круглосуточно работают психологи и специалисты социальных служб.

В Курской области также продолжается работа сводного пиротехнического отряда МЧС России. Он занимается разминированием объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также социальных объектов. За минувшие сутки пиротехники очистили более 2,5 гектар, обнаружены и обезврежены почти 50 боеприпасов.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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