ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской областиВоенные пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории
Вооруженные силы России завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.
Подразделения группировки войск «Север» при помощи авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного. ВС РФ также нанесли огневое поражение десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки, сорвав атаки противника.
Кроме того, ВС РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Российские военнослужащие использовали авиацию, беспилотники и артиллерию. В районе населенного пункта Лубны Сумской области вооруженные силы уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков с помощью ракетного комплекса «Искандер-М».
За сутки ВСУ потеряли до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники на данном направлении. В их числе – пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD». Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военнослужащих.
С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.