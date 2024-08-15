ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области

За сутки ВСУ потеряли до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники на данном направлении. В их числе – пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD». Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военнослужащих.