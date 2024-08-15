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ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области

Военные пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории
Ведомости

Вооруженные силы России завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» при помощи авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного. ВС РФ также нанесли огневое поражение десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки, сорвав атаки противника.

Кроме того, ВС РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Российские военнослужащие использовали авиацию, беспилотники и артиллерию. В районе населенного пункта Лубны Сумской области вооруженные силы уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков с помощью ракетного комплекса «Искандер-М».

За сутки ВСУ потеряли до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники на данном направлении. В их числе – пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD». Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военнослужащих.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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