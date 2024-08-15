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Sky News: ВСУ может использовать британские танки Challenger 2 в Курской области

Ведомости

Украинские войска, предположительно, использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территорию России, сообщает Sky News.

Если эта информация получит официальное подтверждение, то это будет первый случай, когда британские танки, управляемые украинскими солдатами, были использованы в боях на территории России.

В соответствии с политикой правительства, Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России. По словам источника, это означает, что Challenger 2 были использованы во время украинского вторжения, которое началось 6 августа. 82-я воздушно-штурмовая бригада украинских вооруженных сил с прошлого года эксплуатирует британские основные боевые танки. Подтверждено, что части этой бригады принимают участие в Курской операции.

Великобритания согласилась предоставить Украине 14 своих танков Challenger 2 в январе 2023 г., позже Германия и США последовали ее примеру. Один из британских танков был уничтожен на территории Украины в сентябре 2023 г. – это был первый случай, когда Challenger 2 участвовал в активных боевых действиях.

Британские министры пытаются убедить союзников дать разрешение Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow, писала газета The Times 14 августа. Западные страны, как отмечается в материале, не хотят одобрять нанесение ударов по российской территории поставляемым оружием из-за риска эскалации. 12 августа газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что правительство Великобритании не давало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления в Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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