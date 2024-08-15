Sky News: ВСУ может использовать британские танки Challenger 2 в Курской области
Украинские войска, предположительно, использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территорию России, сообщает Sky News.
Если эта информация получит официальное подтверждение, то это будет первый случай, когда британские танки, управляемые украинскими солдатами, были использованы в боях на территории России.
В соответствии с политикой правительства, Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России. По словам источника, это означает, что Challenger 2 были использованы во время украинского вторжения, которое началось 6 августа. 82-я воздушно-штурмовая бригада украинских вооруженных сил с прошлого года эксплуатирует британские основные боевые танки. Подтверждено, что части этой бригады принимают участие в Курской операции.
Великобритания согласилась предоставить Украине 14 своих танков Challenger 2 в январе 2023 г., позже Германия и США последовали ее примеру. Один из британских танков был уничтожен на территории Украины в сентябре 2023 г. – это был первый случай, когда Challenger 2 участвовал в активных боевых действиях.
Британские министры пытаются убедить союзников дать разрешение Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow, писала газета The Times 14 августа. Западные страны, как отмечается в материале, не хотят одобрять нанесение ударов по российской территории поставляемым оружием из-за риска эскалации. 12 августа газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что правительство Великобритании не давало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления в Курской области.