Sky News: ВСУ может использовать британские танки Challenger 2 в Курской области

Великобритания согласилась предоставить Украине 14 своих танков Challenger 2 в январе 2023 г., позже Германия и США последовали ее примеру. Один из британских танков был уничтожен на территории Украины в сентябре 2023 г. – это был первый случай, когда Challenger 2 участвовал в активных боевых действиях.