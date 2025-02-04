Суд арестовал солдата ВСУ за убийство жителя села Русское Поречное

1 февраля замруководителя Следственного управления ГВСУ СК РФ полковник юстиции Андрей Дурасов сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства мирных жителей в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. По его словам, в селе обнаружены тела трех женщин и шести мужчин, которые, как установило следствие, погибли в результате применения особой жестокости. Сообщалось, что в числе украинских военнопленных был установлен боец, который признался в совершении изнасилований и убийств гражданских лиц в селе. Он утверждал, что командование 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ставило ему и другим военным задачи по проведению зачисток в Русском Поречном.