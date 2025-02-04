Суд арестовал солдата ВСУ за убийство жителя села Русское Поречное
Ленинский районный суд Курска заключил под стражу военнослужащего вооруженных сил Украины Владимира Парафило, причастного к убийству мирного жителя в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
Парафило является солдатом 92-й отдельной штурмовой бригады украинских вооруженных формирований, он был задержан российскими военными в ходе боевых действий в Суджанском районе.
Предварительное следствие установило, что в декабре 2024 г. вооруженный Парафило незаконно пересек госграницу России и проник в Курскую область. 20 декабря 2024 г. он, следуя приказам командира с позывным «Антошка», выстрелил в спину мужчине в гражданской одежде, осознавая, что он не представляет опасности. Мирный житель скончался на месте.
На допросе Парафило уточнил, что командование отдало приказ стрелять по мирному населению Курской области. Украинский военный полностью признал вину. В отношении Парафило и командира роты с позывным «Антошка» возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).
1 февраля замруководителя Следственного управления ГВСУ СК РФ полковник юстиции Андрей Дурасов сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства мирных жителей в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. По его словам, в селе обнаружены тела трех женщин и шести мужчин, которые, как установило следствие, погибли в результате применения особой жестокости. Сообщалось, что в числе украинских военнопленных был установлен боец, который признался в совершении изнасилований и убийств гражданских лиц в селе. Он утверждал, что командование 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ставило ему и другим военным задачи по проведению зачисток в Русском Поречном.
21 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ходе освобождения Русского Поречного военные Вооруженных сил России обнаружили в подвалах убитых и замученных мирных жителей. 31 января Петренко заявила, что ведомство установило причастность украинских военных к убийству 22 человек в Русском Поречном.