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Суд заочно арестовал наемника из США Деррика Бейлса

Ведомости

Суд заочно взял под стражу гражданина США Деррика Бейлса, обвиняемого в наемничестве и совершении теракта в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Следственные действия по делу американца завершены. По данным СК, Бейлс участвует в боевых действиях против России в составе ЧВК Forward Observations Group. В конце августа американец вторгся в российский регион с другими наемниками и украинскими военными, после чего они, согласно информации ведомства, «совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения».

«В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта», – говорится в сообщении СК.

Гражданин США заочно обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Бейлс объявлен в международный розыск.

Уголовное дело против американского наемника было возбуждено в октябре 2024 г.

В конце ноября 48-летний гражданин США Чарльз Альберт Картер заочно получил 14 лет колонии строгого режима в России за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Верховный суд ДНР признал его виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. в республике появился интернациональный легион по привлечению добровольцев из разных стран. О его создании объявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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