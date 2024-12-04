Суд заочно арестовал наемника из США Деррика Бейлса

Следственные действия по делу американца завершены. По данным СК, Бейлс участвует в боевых действиях против России в составе ЧВК Forward Observations Group. В конце августа американец вторгся в российский регион с другими наемниками и украинскими военными, после чего они, согласно информации ведомства, «совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения».