Суд заочно арестовал наемника из США Деррика Бейлса
Суд заочно взял под стражу гражданина США Деррика Бейлса, обвиняемого в наемничестве и совершении теракта в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Следственные действия по делу американца завершены. По данным СК, Бейлс участвует в боевых действиях против России в составе ЧВК Forward Observations Group. В конце августа американец вторгся в российский регион с другими наемниками и украинскими военными, после чего они, согласно информации ведомства, «совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения».
«В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта», – говорится в сообщении СК.
Гражданин США заочно обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Бейлс объявлен в международный розыск.
Уголовное дело против американского наемника было возбуждено в октябре 2024 г.
В конце ноября 48-летний гражданин США Чарльз Альберт Картер заочно получил 14 лет колонии строгого режима в России за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Верховный суд ДНР признал его виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
После начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. в республике появился интернациональный легион по привлечению добровольцев из разных стран. О его создании объявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.