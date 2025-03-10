При ударе по торговому центру в Курской области погибли три человека

10 марта Минобороны РФ сообщило о переходе населенных пунктов Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное под контроль РФ в результате наступления. В тот же день ведомство сообщило, что с момента начала боев в регионе российские военные вернули контроль над 32 населенными пунктами, в настоящее время Вооруженные силы России продолжают осуществлять наступательные действия, направленные на полное освобождение области от ВСУ.