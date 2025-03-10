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При ударе по торговому центру в Курской области погибли три человека

Ранения получили девять человек, среди них четверо подростков, сообщил Хинштейн
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

При украинском ударе по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области погибли три человека, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру “Добрыня” в слободе Белой Беловского района. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы», – написал он в Telegram.

В результате обстрела пострадали девять человек, в том числе четверо подростков 13-14 лет. Сейчас раненые находятся в Беловской ЦРБ, в ближайшее время силами санавиации они будут доставлены в областную клиническую больницу, добавил глава региона. 

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара вечером 10 марта, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По данным следствия, в слободе Белой военнослужащие ВСУ совершили «целенаправленный обстрел продуктового магазина, где находились мирные жители», а в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. 

С 6 августа 2024 г. в Курской области продолжаются бои между российскими и украинскими войсками после вторжения подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ). С того момента в регионе объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. 

10 марта Минобороны РФ сообщило о переходе населенных пунктов Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное под контроль РФ в результате наступления. В тот же день ведомство сообщило, что с момента начала боев в регионе российские военные вернули контроль над 32 населенными пунктами, в настоящее время Вооруженные силы России продолжают осуществлять наступательные действия, направленные на полное освобождение области от ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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