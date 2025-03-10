При ударе по торговому центру в Курской области погибли три человека

При ударе по торговому центру в Курской области погибли три человекаРанения получили девять человек, среди них четверо подростков, сообщил Хинштейн
При украинском ударе по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области погибли три человека, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру “Добрыня” в слободе Белой Беловского района. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы», – написал он в Telegram.
В результате обстрела пострадали девять человек, в том числе четверо подростков 13-14 лет. Сейчас раненые находятся в Беловской ЦРБ, в ближайшее время силами санавиации они будут доставлены в областную клиническую больницу, добавил глава региона.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара вечером 10 марта, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По данным следствия, в слободе Белой военнослужащие ВСУ совершили «целенаправленный обстрел продуктового магазина, где находились мирные жители», а в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
С 6 августа 2024 г. в Курской области продолжаются бои между российскими и украинскими войсками после вторжения подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ). С того момента в регионе объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера.
10 марта Минобороны РФ сообщило о переходе населенных пунктов Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное под контроль РФ в результате наступления. В тот же день ведомство сообщило, что с момента начала боев в регионе российские военные вернули контроль над 32 населенными пунктами, в настоящее время Вооруженные силы России продолжают осуществлять наступательные действия, направленные на полное освобождение области от ВСУ.