Минобороны сообщило о начале работ по разминированию приграничья Курской области

Минобороны сообщило о начале работ по разминированию приграничья Курской областиИнженерные подразделения уже обнаружили в регионе запрещенные боеприпасы
В приграничных районах Курской области после ухода украинских военных начались работы по разминированию, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Задачи по разминированию территорий выполняют инженерные войска Вооруженных сил РФ. Работы проводятся для восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, «необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий», уточнили в Минобороны.
От взрывоопасных предметов инженерные войска также будут очищать жилые дома, придомовые владения, сельхозугодия и «важные объекты жизнеобеспечения» – газопроводы, котельные, линии электропередач и связи, дороги и мосты. Саперам предстоит выполнить большой объем работы, поскольку вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе ведения боев применяли различные типы боеприпасов, в том числе поставляемые странами НАТО, говорится в сообщении. В частности, инженерные подразделения уже обнаружили в Курской области запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Это создает смертельную угрозу для мирных граждан, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Для организации работ по разминированию, как отмечает Минобороны, в Курской области развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии, к выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск ВС РФ.
14 марта Минобороны сообщило, что за неделю российские военнослужащие восстановили контроль над 29 населенными пунктами в Курской области, в том числе была освобождена Суджа. 12 марта в регионе побывал президент России Владимир Путин, его визит стал первым после вторжения украинских военных в регион. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российская армия вернула контроль над 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км.
На фоне освобождения территорий курские власти с 15 марта ввели ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих зон. Это связано с опасностью мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут быть скрыты в земле, траве или зданиях, сообщало правительство региона.