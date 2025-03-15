Минобороны сообщило о начале работ по разминированию приграничья Курской области

От взрывоопасных предметов инженерные войска также будут очищать жилые дома, придомовые владения, сельхозугодия и «важные объекты жизнеобеспечения» – газопроводы, котельные, линии электропередач и связи, дороги и мосты. Саперам предстоит выполнить большой объем работы, поскольку вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе ведения боев применяли различные типы боеприпасов, в том числе поставляемые странами НАТО, говорится в сообщении. В частности, инженерные подразделения уже обнаружили в Курской области запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Это создает смертельную угрозу для мирных граждан, подчеркнули в оборонном ведомстве.