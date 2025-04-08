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Силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над двумя регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Атаки были отражены в небе над Белгородской и Курской областями, сообщает Минобороны РФ.

Над Курской областью российские военные сбили 19 беспилотников, над Белгородской – четыре.

Поздним вечером 7 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке БПЛА на село Борки Валуйского округа. По его словам, после сброса с беспилотника взрывного устройства были ранены двое 16-летних подростков. У одного из них диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, поверхностная рана головы и множественные осколочные ранения рук и ног, состояние другого оценивается как средней степени тяжести.

В ночь на 7 апреля дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили над регионами России 19 украинских беспилотников. Из них 13 пришлись на акваторию Азовского моря, четыре – на Краснодарский край. Еще по одному было уничтожено над Брянской областью и Крымом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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