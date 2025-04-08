Силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над двумя регионами России

Поздним вечером 7 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке БПЛА на село Борки Валуйского округа. По его словам, после сброса с беспилотника взрывного устройства были ранены двое 16-летних подростков. У одного из них диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, поверхностная рана головы и множественные осколочные ранения рук и ног, состояние другого оценивается как средней степени тяжести.