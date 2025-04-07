Силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над регионами России

6 апреля российское оборонное ведомство сообщало, что вооруженные силы Украины даже на сутки не прекращали удары по энергообъектам РФ с 18 марта. В тот день президент России Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.