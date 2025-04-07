Силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нал регионами России в ночь на 7 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА – 13 – было ликвидировано над акваторией Азовского моря. Еще четыре беспилотника российские военные сбили над Краснодарским краем и по одному – над Брянской областью и Крымом.
В ночь на 6 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя российскими регионами: восемь – над Ростовской областью, два – над Курской и один – над Белгородской.
6 апреля российское оборонное ведомство сообщало, что вооруженные силы Украины даже на сутки не прекращали удары по энергообъектам РФ с 18 марта. В тот день президент России Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.