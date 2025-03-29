Минобороны: ВС РФ уверенно продвигаются к границе с Украиной в Курской области
Российские военнослужащие продвигаются вперед к государственной границе России и Украины в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«В ходе боевой работы по вытеснению подразделений ВСУ из приграничных районов Курской области подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», – сообщили в оборонном ведомстве.
28 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении от украинских военных села Гоголевка в Курской области. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в Россию были возвращены вывезенные вооруженными силами Украины в Сумскую область 25 жителей приграничного региона. По ее словам, также ведется работа по возвращению еще 72 человек, которые были вывезены на Украину.
ВСУ нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. По данным Генерального штаба ВС России на 12 марта, под контроль удалось вернуть 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными.