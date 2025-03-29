Минобороны: ВС РФ уверенно продвигаются к границе с Украиной в Курской области

28 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении от украинских военных села Гоголевка в Курской области. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в Россию были возвращены вывезенные вооруженными силами Украины в Сумскую область 25 жителей приграничного региона. По ее словам, также ведется работа по возвращению еще 72 человек, которые были вывезены на Украину.