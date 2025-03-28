Москалькова: с Украины в РФ возвращены 25 жителей Курской области
Вывезенные вооруженными силами Украины (ВСУ) в Сумскую область 25 жителей Курской области были возвращены в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
Москалькова рассказала, что возвращение российских граждан стало возможным в результате переговоров с украинской стороной, а также благодаря содействию Международного комитета Красного Креста (МККК), Российского Красного Креста, врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, а также Белоруссии.
Уполномоченный по правам человека напомнила, что ведется работа по возвращению 72-х оставшихся жителей Курской области, которые были вывезены на Украину. Она передала слова украинского омбудсмена о том, что в их отношении идет процесс оформления документов.
Среди граждан, которых удалось вернуть в Россию, было множество людей старше 85 лет, сообщила Москалькова. В частности, среди спасенных была 92-летняя женщина.
«Месяцами родные не знали, где их близкие, волновались, молились за них, надеялись на чудо. И оно свершилось!» – написала омбудсмен.
В то же время Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что среди возвращенных жителей Курской области есть один несовершеннолетний – мальчик 11-ти лет. Ему и еще пяти гражданам требуется медицинская помощь. Они будут экстренно доставлены в больницы, сообщил врио губернатора региона.
На границе людей встречают направленные машины скорой помощи и автобусы. Хинштейн подчеркнул, что их обязательно осмотрят врачи и психологи, а также курян обеспечат едой и средствами связи, чтобы они смогли связаться с родными.
3 марта Москалькова сообщила, что в Россию с Украины при поддержке МККК и посредничестве Белоруссии эвакуированы 33 жителя Курской области. По ее словам, в основном возвращены пожилые люди, но есть и четверо детей. У многих эвакуированных тяжелые травмы и болезни. Москалькова уточнила, что власти ежедневно созванивались с родственниками, помогали собирать документы, улаживать формальности. Параллельно велись переговоры с Украиной, Россия добивалась решения гуманитарного вопроса. Работа по возвращению жителей Курской области будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый из них не вернется домой, подчеркнул глава региона.