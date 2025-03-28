Москалькова: с Украины в РФ возвращены 25 жителей Курской области

3 марта Москалькова сообщила, что в Россию с Украины при поддержке МККК и посредничестве Белоруссии эвакуированы 33 жителя Курской области. По ее словам, в основном возвращены пожилые люди, но есть и четверо детей. У многих эвакуированных тяжелые травмы и болезни. Москалькова уточнила, что власти ежедневно созванивались с родственниками, помогали собирать документы, улаживать формальности. Параллельно велись переговоры с Украиной, Россия добивалась решения гуманитарного вопроса. Работа по возвращению жителей Курской области будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый из них не вернется домой, подчеркнул глава региона.