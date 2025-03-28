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Москалькова рассказала о воссоединении двух семей из России и двух с Украины

Ведомости

На белорусско-украинской границе произошло воссоединение двух семей из России и двух семей с Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

В Россию возвращаются пожилая женщина и супруги. Пожилая гражданка России едет из Сум к сыну в Смоленскую область, а мужчина с женой отправляются к его отцу в Нижегородскую область.

На Украину для воссоединения с мамой направляется 9-летний мальчик, ранее проживавший с дедушкой в Подмосковье. В Харьковскую область к главе семьи возвращаются также мать с ребенком.

По словам Москальковой, над воссоединением четырех семей Россия работала совместно с Международным Комитетом Красного Креста, пограничниками, спецслужбами и украинской стороной.

28 марта в Россию к бабушке при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара вернулся мальчик, который находился на Украине. Мама подростка умерла. В 2014 г. он вместе с отцом поехал в гости к родственникам на Украину, но выехать обратно по разным причинам они не смогли. Мальчик хотел жить с бабушкой в России, она оформила предварительную опеку, уточнила омбудсмен.

Всего при содействии России 21 ребенок из 14 семей воссоединился с близкими в стране и 100 детей из 80 семей воссоединились с близкими на Украине и в других государствах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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