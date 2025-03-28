Москалькова рассказала о воссоединении двух семей из России и двух с Украины
На белорусско-украинской границе произошло воссоединение двух семей из России и двух семей с Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
В Россию возвращаются пожилая женщина и супруги. Пожилая гражданка России едет из Сум к сыну в Смоленскую область, а мужчина с женой отправляются к его отцу в Нижегородскую область.
На Украину для воссоединения с мамой направляется 9-летний мальчик, ранее проживавший с дедушкой в Подмосковье. В Харьковскую область к главе семьи возвращаются также мать с ребенком.
По словам Москальковой, над воссоединением четырех семей Россия работала совместно с Международным Комитетом Красного Креста, пограничниками, спецслужбами и украинской стороной.
28 марта в Россию к бабушке при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара вернулся мальчик, который находился на Украине. Мама подростка умерла. В 2014 г. он вместе с отцом поехал в гости к родственникам на Украину, но выехать обратно по разным причинам они не смогли. Мальчик хотел жить с бабушкой в России, она оформила предварительную опеку, уточнила омбудсмен.
Всего при содействии России 21 ребенок из 14 семей воссоединился с близкими в стране и 100 детей из 80 семей воссоединились с близкими на Украине и в других государствах.