Россия передала Украине пятерых детей
Россия при посреднических усилиях Катара и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой передала Украине пятерых детей для воссоединения с их родственниками. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прошла в посольстве Катара в Москве. В мероприятии приняли участие посол ближневосточного государства Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и руководитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алексей Газарян.
Львова-Белова уточнила, что с родными на Украине воссоединятся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, поскольку мама ограничена в родительских правах. На Украине ее ждет родная бабушка. Другая девочка жила в России с бабушкой, а на Украине остался ее папа. Омбудсмен рассказала, что один из мальчиков жил в России в учреждении, скоро он воссоединится с мамой. Остальные дети едут от одних близких к другим.
Всего при российском содействии 20 детей из 13 семей воссоединились с близкими в России и 100 детей из 80 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах, напомнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.
14 февраля Львова-Белова сообщила о возвращении двух российских детей в Россию с Украины. В процессе воссоединения семьи оказал содействие Катар, который взял на себя взаимодействие с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогали также Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств. Омбудсмен выразила им благодарность за сотрудничество.