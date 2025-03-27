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Россия передала Украине пятерых детей

Ведомости

Россия при посреднических усилиях Катара и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой передала Украине пятерых детей для воссоединения с их родственниками. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в посольстве Катара в Москве. В мероприятии приняли участие посол ближневосточного государства Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и руководитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алексей Газарян.

Львова-Белова уточнила, что с родными на Украине воссоединятся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, поскольку мама ограничена в родительских правах. На Украине ее ждет родная бабушка. Другая девочка жила в России с бабушкой, а на Украине остался ее папа. Омбудсмен рассказала, что один из мальчиков жил в России в учреждении, скоро он воссоединится с мамой. Остальные дети едут от одних близких к другим.

Всего при российском содействии 20 детей из 13 семей воссоединились с близкими в России и 100 детей из 80 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах, напомнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

14 февраля Львова-Белова сообщила о возвращении двух российских детей в Россию с Украины. В процессе воссоединения семьи оказал содействие Катар, который взял на себя взаимодействие с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогали также Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств. Омбудсмен выразила им благодарность за сотрудничество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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