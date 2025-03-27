Россия передала Украине пятерых детей

Львова-Белова уточнила, что с родными на Украине воссоединятся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, поскольку мама ограничена в родительских правах. На Украине ее ждет родная бабушка. Другая девочка жила в России с бабушкой, а на Украине остался ее папа. Омбудсмен рассказала, что один из мальчиков жил в России в учреждении, скоро он воссоединится с мамой. Остальные дети едут от одних близких к другим.