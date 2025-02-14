Львова-Белова сообщила о возвращении двоих российских детей с Украины в Россию
Двое российских детей при посреднических усилиях Катара и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой вернулись в Россию с Украины. Об этом сообщила российский омбудсмен в своем Telegram-канале.
В последние годы две сестры жили у бабушки с дедушкой на Украине, их мать работала в России и регулярно навещала детей. После начала российской спецоперации на Украине женщина не могла приехать за детьми. Львова-Белова указала, что в процессе воссоединения семьи оказал содействие Катар, который взял на себя взаимодействие с украинской стороной, транспортные и иные расходы, сопровождение детей и их близких. Кроме того, помогали Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств. Омбудсмен выразила им благодарность за сотрудничество.
«Сегодня в посольстве государства Катар встретилась с семьей. Так радостно видеть, как мама с дочками обнимают друг друга, строят планы на будущее. Если будет нужно, обязательно поможем», – указала Львова-Белова.
Она напомнила, что всего при российском содействии 17 детей из 11 семей воссоединились с близкими в России и 95 детей из 75 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах. Эта работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.
25 декабря Львова-Белова в интервью «России-24» сообщила о воссоединении 15 детей с Украины со своими близкими в России. Кроме того, 87 детей встретились с родственниками на Украине при помощи уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка.