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Львова-Белова сообщила о возвращении двоих российских детей с Украины в Россию

Ведомости

Двое российских детей при посреднических усилиях Катара и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой вернулись в Россию с Украины. Об этом сообщила российский омбудсмен в своем Telegram-канале.

В последние годы две сестры жили у бабушки с дедушкой на Украине, их мать работала в России и регулярно навещала детей. После начала российской спецоперации на Украине женщина не могла приехать за детьми. Львова-Белова указала, что в процессе воссоединения семьи оказал содействие Катар, который взял на себя взаимодействие с украинской стороной, транспортные и иные расходы, сопровождение детей и их близких. Кроме того, помогали Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств. Омбудсмен выразила им благодарность за сотрудничество.

«Сегодня в посольстве государства Катар встретилась с семьей. Так радостно видеть, как мама с дочками обнимают друг друга, строят планы на будущее. Если будет нужно, обязательно поможем», – указала Львова-Белова.

Она напомнила, что всего при российском содействии 17 детей из 11 семей воссоединились с близкими в России и 95 детей из 75 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах. Эта работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

25 декабря Львова-Белова в интервью «России-24» сообщила о воссоединении 15 детей с Украины со своими близкими в России. Кроме того, 87 детей встретились с родственниками на Украине при помощи уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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