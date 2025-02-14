Львова-Белова сообщила о возвращении двоих российских детей с Украины в Россию

В последние годы две сестры жили у бабушки с дедушкой на Украине, их мать работала в России и регулярно навещала детей. После начала российской спецоперации на Украине женщина не могла приехать за детьми. Львова-Белова указала, что в процессе воссоединения семьи оказал содействие Катар, который взял на себя взаимодействие с украинской стороной, транспортные и иные расходы, сопровождение детей и их близких. Кроме того, помогали Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств. Омбудсмен выразила им благодарность за сотрудничество.