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Украина передала России двоих детей при посредничестве Катара

Ведомости

Украина вернула РФ при посредничестве Катара двух российских мальчиков семи и девяти лет. Церемония прошла в посольстве ближневосточного государства в Москве, передает РБК.

На мероприятии присутствовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Юлия Назарова.

Мать одного из детей не видела сына пять лет. В самом начале из-за коронавируса она не могла воссоединиться с ребенком, оставшимся с отцом, а потом из-за военных действий. У второго родителя не было возможности вернуть ребенка женщине на нейтральной территории из-за запрета на выезд мужчин с Украины.

Отец второго ребенка хотел забрать сына из Одессы в 2021 г., но решил отложить на год, затем началась спецоперация. Вскоре после этого умерли бабушка и мать мальчика. До недавнего времени о нем заботились родственники на Украине – в противном случае он мог отправиться в детский дом.

Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани подчеркнул, что власти Катара дали дипломатам четкое указание продолжать деятельность по воссоединению детей с их семьями. Он выразил надежду, что «каждый ребенок сможет вернуться домой как в России, так и на Украине».

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова написала в своем Telegram-канале, что всего в рамках усилий по воссоединению семей в Россию удалось вернуть 15 детей из 10 семей, а с близкими на Украине и в третьих странах воссоединились 80 детей из 62 семей. Она поблагодарила Катар за помощь, отметив, что именно представители этой страны участвуют в переговорах с Киевом, поддерживая Россию таким образом.

26 сентября «Ведомости» сообщили о передаче Россией Украине девятерых детей от 12 до 17 лет для воссоединения с родителями. Церемония состоялась в посольстве Катара в Москве с участием того же посла и Львовой-Беловой, по словам которой, большинство подростков проживали в РФ с близкими родственниками, в основном – с бабушками и дедушками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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