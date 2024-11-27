Украина передала России двоих детей при посредничестве Катара
На мероприятии присутствовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Юлия Назарова.
Мать одного из детей не видела сына пять лет. В самом начале из-за коронавируса она не могла воссоединиться с ребенком, оставшимся с отцом, а потом из-за военных действий. У второго родителя не было возможности вернуть ребенка женщине на нейтральной территории из-за запрета на выезд мужчин с Украины.
Отец второго ребенка хотел забрать сына из Одессы в 2021 г., но решил отложить на год, затем началась спецоперация. Вскоре после этого умерли бабушка и мать мальчика. До недавнего времени о нем заботились родственники на Украине – в противном случае он мог отправиться в детский дом.
Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани подчеркнул, что власти Катара дали дипломатам четкое указание продолжать деятельность по воссоединению детей с их семьями. Он выразил надежду, что «каждый ребенок сможет вернуться домой как в России, так и на Украине».
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова написала в своем Telegram-канале, что всего в рамках усилий по воссоединению семей в Россию удалось вернуть 15 детей из 10 семей, а с близкими на Украине и в третьих странах воссоединились 80 детей из 62 семей. Она поблагодарила Катар за помощь, отметив, что именно представители этой страны участвуют в переговорах с Киевом, поддерживая Россию таким образом.
26 сентября «Ведомости» сообщили о передаче Россией Украине девятерых детей от 12 до 17 лет для воссоединения с родителями. Церемония состоялась в посольстве Катара в Москве с участием того же посла и Львовой-Беловой, по словам которой, большинство подростков проживали в РФ с близкими родственниками, в основном – с бабушками и дедушками.