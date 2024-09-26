Москва при посредничестве Дохи передала Киеву девятерых детей

В июле при содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Львовой-Беловой в РФ вернулись 20 российских детей из лагеря беженцев на северо-востоке Сирии. По ее словам, с курдской стороной удалось договориться о возвращении в РФ детей от 5 до 15 лет.