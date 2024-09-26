Москва при посредничестве Дохи передала Киеву девятерых детей
Церемония состоялась в посольстве Катара в Москве. Участие в мероприятии приняли посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По словам Львовой-Беловой, большинство детей проживали в России с близкими родственниками, в основном – с бабушками и дедушками. Посол Катара выразил надежду, что работа в этом направлении продолжится.
В общей сложности на Украину вернулись из России 80 детей. РФ были переданы 13 ребят.
25 сентября в посольстве Катара в Москве четверо российских детей от 3 до 14 лет были возвращены в свои семьи с Украины, передавало агентство.
В июле при содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Львовой-Беловой в РФ вернулись 20 российских детей из лагеря беженцев на северо-востоке Сирии. По ее словам, с курдской стороной удалось договориться о возвращении в РФ детей от 5 до 15 лет.