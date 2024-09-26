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Москва при посредничестве Дохи передала Киеву девятерых детей

Ведомости

Россия передала Украине девятерых детей от 12 до 17 лет для воссоединения с семьями, посредником выступил Катар. Об этом сообщает РБК,

Церемония состоялась в посольстве Катара в Москве. Участие в мероприятии приняли посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам Львовой-Беловой, большинство детей проживали в России с близкими родственниками, в основном – с бабушками и дедушками. Посол Катара выразил надежду, что работа в этом направлении продолжится.

В общей сложности на Украину вернулись из России 80 детей. РФ были переданы 13 ребят.

25 сентября в посольстве Катара в Москве четверо российских детей от 3 до 14 лет были возвращены в свои семьи с Украины, передавало агентство.

В июле при содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Львовой-Беловой в РФ вернулись 20 российских детей из лагеря беженцев на северо-востоке Сирии. По ее словам, с курдской стороной удалось договориться о возвращении в РФ детей от 5 до 15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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