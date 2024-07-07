В Россию вернули 20 детей из лагеря беженцев в Сирии
При содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, на родину была возвращена очередная группа российских детей из лагеря беженцев на северо-востоке Сирии. Об этом сообщается на сайте уполномоченного.
Борт ВКС России с 20 детьми приземлился на аэродроме «Чкаловский».
Львова-Белова рассказала, что с курдской стороной удалось договориться о возвращении в Россию детей в возрасте от пяти до 15 лет, среди которых семь девочек и 13 мальчиков.
Детей сопровождали сотрудники аппарата уполномоченного, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Центра судебно-медицинской экспертизы и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Возвращению детей способствовали сотрудники российского посольства в Дамаске, военнослужащие группировки Вооруженных сил РФ в САР и Национального центра управления обороной РФ.
Гуманитарная миссия по репатриации российских детей из Ближневосточного региона ведется с 2018 г. по поручению президента России и при координации детского омбудсмена. Мария Львова-Белова сообщила, что с учетом сегодняшней группы всего в Россию возвращены 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.
В феврале 2024 г. глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что в Сирии будет создан центр подготовки пожарных и спасателей.