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Львова-Белова рассказала о воссоединении 15 детей с Украины с близкими в России

Ведомости

15 детей с Украины воссоединились со своими близкими в России, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Кроме того, 87 детей встретились со своими родственниками на Украине при помощи Львовой-Беловой.

Львова-Белова в интервью «России-24» сообщила, что эти случаи связаны с семьями, в которых один из родителей остался в другой стране, а ребенок переехал в Россию с другим родителем или был эвакуирован с бабушкой, а родители остались в другой стране.

«Но в каждом конкретном случае мы подходим очень внимательно, потому что понимаем, что это касается судьбы конкретного ребенка», – сказала Львова-Белова.

Она уточнила, что эта работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

27 ноября Украина вернула РФ при посредничестве Катара двух российских мальчиков семи и девяти лет. 

Львова-Белова тогда написала в своем Telegram-канале, что всего в рамках усилий по воссоединению семей в Россию удалось вернуть 15 детей из 10 семей, а с близкими на Украине и в третьих странах воссоединились 80 детей из 62 семей. Она поблагодарила Катар за помощь, отметив, что именно представители этой страны участвуют в переговорах с Киевом, поддерживая Россию таким образом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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