Львова-Белова рассказала о воссоединении 15 детей с Украины с близкими в России

Львова-Белова тогда написала в своем Telegram-канале, что всего в рамках усилий по воссоединению семей в Россию удалось вернуть 15 детей из 10 семей, а с близкими на Украине и в третьих странах воссоединились 80 детей из 62 семей. Она поблагодарила Катар за помощь, отметив, что именно представители этой страны участвуют в переговорах с Киевом, поддерживая Россию таким образом.