Львова-Белова рассказала о воссоединении 15 детей с Украины с близкими в России
15 детей с Украины воссоединились со своими близкими в России, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.
Кроме того, 87 детей встретились со своими родственниками на Украине при помощи Львовой-Беловой.
Львова-Белова в интервью «России-24» сообщила, что эти случаи связаны с семьями, в которых один из родителей остался в другой стране, а ребенок переехал в Россию с другим родителем или был эвакуирован с бабушкой, а родители остались в другой стране.
«Но в каждом конкретном случае мы подходим очень внимательно, потому что понимаем, что это касается судьбы конкретного ребенка», – сказала Львова-Белова.
Она уточнила, что эта работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.
27 ноября Украина вернула РФ при посредничестве Катара двух российских мальчиков семи и девяти лет.
Львова-Белова тогда написала в своем Telegram-канале, что всего в рамках усилий по воссоединению семей в Россию удалось вернуть 15 детей из 10 семей, а с близкими на Украине и в третьих странах воссоединились 80 детей из 62 семей. Она поблагодарила Катар за помощь, отметив, что именно представители этой страны участвуют в переговорах с Киевом, поддерживая Россию таким образом.