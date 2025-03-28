Газета
Телеграм
/ Политика

Львова-Белова: Украина вернула России одного ребенка

Ведомости

Мальчик, который находился на Украине, вернулся к бабушке в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара. Об этом сообщает ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что мама подростка умерла. В 2014 г. ребенок вместе с отцом поехал в гости к родственникам на Украину, но выехать обратно по разным причинам они не смогли. Мальчик хотел жить с бабушкой в России, она оформила предварительную опеку.

Львова-Белова поблагодарила МИД РФ за помощь в оформлении необходимых документов, а также Международный комитет Красного Креста и представителей профильных ведомств. Она добавила, что Катар оказал большую поддержку в переговорах с украинской стороной, транспортными и другими расходами, сопровождением ребенка.

27 марта Россия при посреднических усилиях Катара и Львовой-Беловой передала Украине пятерых детей для воссоединения с их родственниками. С родными воссоединятся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, так как мама ограничена в родительских правах. На Украине ее ждет родная бабушка. Другая девочка жила в России с бабушкой, а на Украине остался ее папа. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уточнила, что один из мальчиков жил в России в учреждении, скоро он воссоединится с мамой. Остальные дети направляются от одних близких к другим.

Всего при российском содействии 21 ребенок из 14 семей воссоединился с близкими в России и 100 детей из 80 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных