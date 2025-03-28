Львова-Белова: Украина вернула России одного ребенка
Мальчик, который находился на Украине, вернулся к бабушке в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара. Об этом сообщает ТАСС.
Омбудсмен уточнила, что мама подростка умерла. В 2014 г. ребенок вместе с отцом поехал в гости к родственникам на Украину, но выехать обратно по разным причинам они не смогли. Мальчик хотел жить с бабушкой в России, она оформила предварительную опеку.
Львова-Белова поблагодарила МИД РФ за помощь в оформлении необходимых документов, а также Международный комитет Красного Креста и представителей профильных ведомств. Она добавила, что Катар оказал большую поддержку в переговорах с украинской стороной, транспортными и другими расходами, сопровождением ребенка.
27 марта Россия при посреднических усилиях Катара и Львовой-Беловой передала Украине пятерых детей для воссоединения с их родственниками. С родными воссоединятся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, так как мама ограничена в родительских правах. На Украине ее ждет родная бабушка. Другая девочка жила в России с бабушкой, а на Украине остался ее папа. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уточнила, что один из мальчиков жил в России в учреждении, скоро он воссоединится с мамой. Остальные дети направляются от одних близких к другим.
Всего при российском содействии 21 ребенок из 14 семей воссоединился с близкими в России и 100 детей из 80 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах.