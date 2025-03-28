Львова-Белова: Украина вернула России одного ребенка

27 марта Россия при посреднических усилиях Катара и Львовой-Беловой передала Украине пятерых детей для воссоединения с их родственниками. С родными воссоединятся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, так как мама ограничена в родительских правах. На Украине ее ждет родная бабушка. Другая девочка жила в России с бабушкой, а на Украине остался ее папа. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уточнила, что один из мальчиков жил в России в учреждении, скоро он воссоединится с мамой. Остальные дети направляются от одних близких к другим.