Москалькова сообщила о возвращении в Россию 33 жителей Курской области

О возвращении 33 жителей Курской области сообщил и Хинштейн. Губернатор региона уточнил, что Москалькова встретила граждан в Белоруссии. Среди жителей, которых удалось вернуть, есть двое школьников и двое малышей. Самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Девяти жителям требуется экстренная госпитализация, они будут размещены в больницах. Хинштейн пообещал самостоятельно встретить возвращенных курян и проведать в больнице тех, кто нуждается в лечении. Он заверил, что власти обеспечат их одеждой, необходимыми вещами, техникой, средствами гигиены и организуют быстрое оформление документов. Мобильные телефоны гражданам выдают уже сейчас, чтобы они могли связаться с родными.