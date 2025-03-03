Москалькова сообщила о возвращении в Россию 33 жителей Курской области

Москалькова сообщила о возвращении в Россию 33 жителей Курской областиРабота продолжится, пока каждый не вернется домой, заверил Хинштейн
В Россию с Украины при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) и посредничестве Белоруссии эвакуированы 33 жителя Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, в основном возвращены пожилые люди, но есть и четверо детей. У многих эвакуированных тяжелые травмы и болезни. Для транспортировки граждан в больницы Курска организованы 10 машин скорой помощи. Остальные люди смогут отдохнуть и переночевать по пути домой, а 4 марта уже воссоединятся с теми, кто их ждал.
Москалькова уточнила, что власти ежедневно созванивались с родственниками, помогали собирать документы, улаживать формальности. Параллельно велись переговоры с Украиной, Россия добивалась решения гуманитарного вопроса. Омбудсмен была на связи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Она выразила признательность всем, кто помогал.
О возвращении 33 жителей Курской области сообщил и Хинштейн. Губернатор региона уточнил, что Москалькова встретила граждан в Белоруссии. Среди жителей, которых удалось вернуть, есть двое школьников и двое малышей. Самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Девяти жителям требуется экстренная госпитализация, они будут размещены в больницах. Хинштейн пообещал самостоятельно встретить возвращенных курян и проведать в больнице тех, кто нуждается в лечении. Он заверил, что власти обеспечат их одеждой, необходимыми вещами, техникой, средствами гигиены и организуют быстрое оформление документов. Мобильные телефоны гражданам выдают уже сейчас, чтобы они могли связаться с родными.
Работа по возвращению жителей Курской области будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый из них не вернется домой, подчеркнул глава региона.
22 ноября 2024 г. Москалькова рассказала о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, которые были насильно вывезены на Украину после вторжения украинских военных в регион. Тогда омбудсмен говорила, что гуманитарная акция стала возможна благодаря взаимодействию с администрацией президента России, Минобороны, МИДом, спецслужбами и компетентными государственными органами Белоруссии. Она также отметила роль МККК, который «откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей, транспорта».
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. Бои длятся в регионе с тех пор. В области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.